MotoGP 2026: l’analisi del GP Olanda e le sfide future

Marc Márquez e il team Ducati hanno affrontato un weekend complicato ad Assen. Scopri le dichiarazioni dei protagonisti e le sfide future della MotoGP 2026.

Il circuito di Assen ha messo a dura prova Marc Márquez e il team Ducati, con un weekend che ha visto il campione del mondo lottare per conquistare una posizione di rilievo. Le difficoltà tecniche e fisiche hanno caratterizzato la gara, offrendo spunti di riflessione per il futuro della stagione.

Il GP Olanda è stato un appuntamento cruciale per la motogp 2026, con il circuito olandese che ha presentato sfide uniche per i piloti e le squadre. Per Marc Márquez, reduce da due vittorie consecutive, il weekend è stato un banco di prova per la sua resistenza e capacità di adattamento.

Le difficoltà di Márquez ad Assen

Marc Márquez aveva anticipato che il weekend ad Assen sarebbe stato complicato. Il circuito olandese, noto per le sue curve veloci e tecniche, ha rappresentato una sfida particolare per il catalano, che ha dovuto affrontare problemi di adattamento alla moto. Nonostante gli sforzi, Márquez ha concluso la gara in settima posizione, un risultato che riflette le difficoltà incontrate.

Il campione del mondo ha dichiarato: “Non riuscivo a far girare la moto come volevo. Non ne avevo più. Non riuscivo ad entrare in curva come piace a me.” Le sue parole sottolineano le difficoltà tecniche e fisiche che ha dovuto affrontare durante il weekend. Márquez ha anche affrontato il tema dei sorpassi subìti da Fabio Di Giannantonio, ammettendo che l’episodio servirà come lezione per il futuro.

L’analisi di Gigi Dall’Igna

Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha offerto un’analisi dettagliata del weekend ad Assen, riconoscendo che il team ufficiale non ha raggiunto gli standard abituali. “Per il team ufficiale si è trattato di un GP sostanzialmente anonimo, anche se disputato con determinazione, pur rimanendo fuori dal podio”, ha dichiarato Dall’Igna.

Il manager ha sottolineato l’importanza di guardare al quadro generale con equilibrio, evidenziando come il campionato resti apertissimo dopo i risultati di Assen. “Dopo Assen ci ritroviamo con una classifica generale molto aperta e con alcuni nuovi protagonisti nella lotta al vertice”, ha aggiunto.

I complimenti a Trackhouse Racing

Dall’Igna ha voluto evidenziare il valore dei risultati ottenuti da Trackhouse Racing, congratulandosi con il team guidato da Davide Brivio. “È stata una gara vivace che ha prodotto risultati straordinari, replicando quelli della Sprint. I miei più sinceri complimenti vanno alla squadra di Davide Brivio”, ha commentato.

Le prestazioni di Bagnaia e Márquez

Tra i piloti del team ufficiale, Dall’Igna ha speso parole importanti per Francesco Bagnaia, costretto al ritiro per problemi ai freni mentre occupava la quarta posizione. “Pecco è stato costretto al ritiro mentre era quarto. Anche lui ha combattuto magnificamente finché ne ha avuto la possibilità e meritava sicuramente di proseguire la sua serie di risultati positivi”, ha dichiarato.

Per Marc Márquez, Dall’Igna ha riconosciuto la difficoltà della gara ma ha elogiato il suo spirito combattivo. “Ducati è stata rappresentata magnificamente da uno straordinario Di Giannantonio e da un incredibile Alex Marquez, non solo per le loro posizioni finali ma per il cuore e il carattere dimostrati. Lo stesso vale per Marc: ha chiuso soltanto settimo una gara disputata con orgoglio”, ha aggiunto.

Le prospettive future

Nonostante un fine settimana lontano dagli standard abituali di Ducati, Dall’Igna ha invitato il team a non dare eccessivo peso a un risultato isolato. “Per noi passa così un weekend ordinario, qualcosa a cui non siamo particolarmente abituati e che non dovrebbe lasciare troppe tracce, o almeno non più del necessario”, ha dichiarato.

Il prossimo appuntamento stagionale è il GP di Germania al Sachsenring, un circuito che Márquez conosce bene e dove potrà cercare di recuperare punti preziosi in classifica. “Bisogna affrontare giornate come queste con la giusta consapevolezza, senza mai arrendersi, traendo le conclusioni corrette e guardando semplicemente avanti con atteggiamento positivo verso la prossima sfida”, ha concluso Dall’Igna.