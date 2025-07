Marc Marquez: il re della MotoGP torna a dominare con Ducati

Ci siamo! Il Gran Premio della Repubblica Ceca è proprio dietro l’angolo e l’atmosfera è elettrica! 🌟 Marc Marquez, il nostro campione, ha trovato un feeling incredibile con la Ducati. Non si tratta solo di numeri e punti: c’è una connessione umana che si è creata con il team di Borgo Panigale. E chi lo sa, magari Davide Tardozzi spera di avere Marquez nella sua squadra per molto, molto tempo.

Il ritorno di Marquez: numeri che parlano

Marc arriva a Brno con un vantaggio di 83 punti su suo fratello Alex e 147 su Pecco Bagnaia. Una stagione che, fino ad ora, sembra proprio essere a senso unico. Da quattro weekend consecutivi, il nativo di Cervera ha vinto sia la Sprint Race che la gara domenicale. E non è solo fortuna: ha decisamente cambiato marcia, smettendo di cadere e portando a casa risultati fino alla bandiera a scacchi. Chi l’avrebbe mai detto, eh?

Questo mi dà vibrazioni di nostalgia: sembra di tornare indietro nel tempo, quando Marquez era il dominatore incontrastato con la Honda. Ricordate quando nel settembre 2023 si parlava di un Marquez “bollito”? Ecco, il tester Cal Crutchlow aveva predetto che se Marc fosse andato in Ducati, sarebbe stato un gioco da ragazzi per gli altri. E adesso? Chi lo sa, ma sembra che le sue parole abbiano avuto un peso non indifferente.

Le parole di Davide Tardozzi

Intervistato da “AS“, Davide Tardozzi ha espresso il suo desiderio di vedere Marquez in Ducati fino alla fine della sua carriera. Ma chi può biasimarlo? Marquez è un pilota straordinario e, a detta di Tardozzi, uno dei cinque migliori di sempre. Le sue parole fanno davvero riflettere: “Se è il miglior pilota con cui abbiamo mai lavorato? Ognuno ha le sue peculiarità, ma Marc può ancora darci tanto.”

La fiducia di Tardozzi non è rivolta solo a Marquez, però. Ha anche grandi aspettative per Pecco Bagnaia, sostenendo che è uno dei pochi in grado di battere il campione. “Quando sta bene, è davvero difficile pensare di poterlo battere,” ha detto. Ma la cosa più importante ora, secondo Tardozzi, è riportare Bagnaia al suo livello migliore. Chi di voi crede che Pecco possa sorprendere nei prossimi GP?

Il futuro di Marquez e Ducati

In conclusione, il legame tra Marquez e Ducati sembra essere solido, e le aspettative sono alte. Sarà interessante vedere come si evolverà questa stagione e se ci saranno nuovi colpi di scena. 🏍️💨 Chi di voi sta tifando per Marquez? E chi spera in un ritorno di Bagnaia? Fatemi sapere nei commenti, sono curiosa di conoscere le vostre opinioni! #MotoGP #MarquezDucati