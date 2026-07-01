MotoGP ad Assen 2026: orari, tv e aggiornamenti dal TT Circuit

Il Gran Premio d'Olanda 2026 ad Assen promette emozioni forti. Scopri chi sono i favoriti, gli orari delle gare e come seguirle in tv.

Il Gran Premio d’Olanda 2026 si accende sul TT Circuit di Assen teatro di una delle gare più attese del calendario MotoGP. Dal 26 al 28 giugno, i migliori piloti del mondo si sfideranno su una pista che combina tradizione e tecnica, offrendo spettacolo e adrenalina. Con la lotta per il titolo che si fa sempre più serrata, ogni gara diventa cruciale per i contendenti al campionato.

Il circuito olandese, noto per le sue curve impegnative e i sorpassi mozzafiato, è pronto ad accogliere i piloti in un weekend che promette di essere ricco di colpi di scena. Con l’introduzione di nuove regole sulla sicurezza e l’eliminazione dei regolatori di altezza anteriore, la gara di Assen si preannuncia ancora più avvincente.

Il programma del weekend

Il weekend di gare inizia venerdì 26 giugno con le prove libere per tutte e tre le classi: Moto3Moto2 e MotoGP. Sabato si prosegue con le qualifiche e la Sprint della MotoGP, mentre domenica è il giorno delle gare ufficiali. Gli orari sono pensati per offrire il massimo spettacolo, con sessioni che si susseguono senza sosta.

Orari delle sessioni

Ecco il programma dettagliato delle sessioni:

Venerdì 26 giugno 09:00-09:35: Prove Libere Moto3™ Sessione 1 09:50-10:30: Prove Libere Moto2™ Sessione 1 10:45-11:30: Prove Libere MotoGP™ Sessione 1 13:15-13:50: Prove Moto3™ 14:05-14:45: Prove Moto2™ 15:00-16:00: Prove MotoGP™

Sabato 27 giugno 08:40-09:10: Prove Libere Moto3™ Sessione 2 09:25-09:55: Prove Libere Moto2™ Sessione 2 10:10-10:40: Prove Libere MotoGP™ Sessione 2 10:50-11:05: Qualificazioni MotoGP™ Sessione 1 11:15-11:30: Qualificazioni MotoGP™ Sessione 2 12:45-13:00: Qualificazioni Moto3™ Sessione 1 13:10-13:25: Qualificazioni Moto3™ Sessione 2 13:40-13:55: Qualificazioni Moto2™ Sessione 1 14:05-14:20: Qualificazioni Moto2™ Sessione 2 15:00: MotoGP™ Sprint

Domenica 28 giugno 09:40-09:50: MotoGP™ Riscaldamento 11:00: Gara di Moto3™ 12:15: Gara di Moto2™ 14:00: Gara di MotoGP™



La lotta per il campionato

La stagione 2026 della MotoGP è caratterizzata da una lotta serrata per il titolo. Con sette piloti in 53 punti la competizione è più aperta che mai. Marc Marquez campione del mondo in carica, arriva ad Assen dopo due vittorie consecutive e un rinnovo di contratto con la Ducati per le prossime due stagioni. La sua forma attuale lo rende uno dei favoriti per la vittoria.

Pecco Bagnaia compagno di squadra di Marquez, è reduce da un successo nella Sprint ceca e un terzo posto nella gara di Brno. Nonostante qualche difficoltà con le gomme, l’italiano è determinato a lottare per il titolo. In testa al campionato c’è Marco Bezzecchi che però ha avuto un weekend difficile a Brno, con una caduta nella Sprint e un incidente con un marshall che gli ha impedito di disputare la gara.

Jorge Martin compagno di squadra di Bezzecchi, ha recuperato punti nonostante le penalità e si trova al secondo posto in classifica. Anche Ai Ogura pilota del team Trackhouse, ha mostrato grande forma, chiudendo secondo sia nella Sprint che in gara. Tra i piloti in lotta per il titolo ci sono anche Fabio Di Giannantonio e Pedro Acosta che cercano di avvicinarsi alla vetta della classifica.

La gara di Assen in diretta tv

Il Gran Premio d’Olanda 2026 sarà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport MotoGP e in streaming su Now. Sabato, le qualifiche e la Sprint saranno disponibili anche su TV8 in chiaro. Domenica, le gare delle tre classi andranno in onda in differita su TV8, offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di seguire ogni momento delle competizioni.

Ecco la programmazione tv dettagliata:

Sky Sport MotoGP (canale 208), Now e SkyGo (diretta) Venerdì 26 giugno 2026 09:00-09:35: Moto3 Prove Libere 1 09:50-10:30: Moto2 Prove Libere 1 10:45-11:30: MotoGP Prove Libere 1 13:15-13:50: Moto3 Prove 14:05-14:45: Moto2 Prove 15:00-16:00: MotoGP Prove Sabato 27 giugno 2026 08:40-09:10: Moto3 Prove Libere 2 09:25-09:55: Moto2 Prove Libere 2 10:10-10:40: MotoGP Prove Libere 2 10:50-11:05: MotoGP Qualifiche Q1 11:15-11:30: MotoGP Qualifiche Q2 12:45-13:00: Moto3 Qualifiche Q1 13:10-13:25: Moto3 Qualifiche Q2 13:40-13:55: Moto2 Qualifiche Q1 14:05-14:20: Moto2 Qualifiche Q2 15:00: MotoGP Sprint Domenica 28 giugno 2026 09:40-09:50: MotoGP Warm Up 11:00: Moto3 Gara 12:15: Moto2 Gara 14:00: MotoGP Gara

TV8 (in chiaro, in diretta e in differita) Sabato 27 giugno 2026 10:50-11:05: MotoGP Qualifiche Q1 (diretta) 11:15-11:30: MotoGP Qualifiche Q2 (diretta) 12:45-13:00: Moto3 Qualifiche Q1 (diretta) 13:10-13:25: Moto3 Qualifiche Q2 (diretta) 13:40-13:55: Moto2 Qualifiche Q1 (diretta) 14:05-14:20: Moto2 Qualifiche Q2 (diretta) 15:00: MotoGP Sprint (diretta) Domenica 28 giugno 2026 13:00: Moto3 Gara (differita) 14:15: Moto2 Gara (differita) 16:00: MotoGP Gara (differita)



Non perderti il Gran Premio d’Olanda 2026 ad Assen, un weekend di gare che promette di essere ricco di emozioni e colpi di scena. Segui ogni momento in diretta tv e scopri chi si aggiudicherà la vittoria su una delle piste più iconiche del mondo della MotoGP.