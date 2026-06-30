La McLaren celebra le sue origini con una livrea speciale al GP di Gran Bretagna 2026

La McLaren presenta una livrea bianco-verde per il GP di Gran Bretagna 2026, omaggiando la storica M2B e festeggiando i 1000 GP con Google Gemini.

La McLaren torna alle sue radici con una livrea speciale che celebra il suo glorioso passato. In occasione del GP di gran bretagna 2026 a Silverstone le monoposto MCL40 di Lando Norris e Oscar Piastri sfoggeranno una colorazione bianco-verde ispirata alla leggendaria M2B del 1966.

Questa iniziativa fa parte delle celebrazioni per i 1000 GP del team, un traguardo storico raggiunto di recente. La livrea speciale è stata sviluppata in collaborazione con Google Gemini partner ufficiale del team, e porta il claim promozionale “Spark What’s Next” un invito a guardare al futuro con la consapevolezza delle proprie radici.

Un tributo alla M2B e alle origini del team

Il design della monoposto è un omaggio diretto alla M2B la prima vettura di Formula 1 del team, che fece il suo debutto al GP di Monaco nel 1966. La livrea bianco-verde richiama i colori originali della M2B, con dettagli verdi sul musetto che evocano la storia del team.

La scelta di presentare questa livrea speciale a Silverstone, piuttosto che a Monaco, non è casuale. Proprio su questo circuito, nel 1966, il fondatore Bruce McLaren conquistò il primo storico punto iridato del team, segnando l’inizio di un’epoca di successi che continua ancora oggi.

La tradizione di Silverstone e l’innovazione tecnologica

Silverstone è un circuito speciale per la McLaren, un luogo dove la tradizione e l’innovazione si incontrano. Negli ultimi anni, il team ha spesso presentato livree speciali in occasione del GP di Gran Bretagna, come le monoposto papaya-cromate ispirate alle livree degli anni ’90.

Oggi, la collaborazione con Google Gemini e google cloud rappresenta un ponte tra il passato e il futuro. Durante una stagione, una monoposto di Formula 1 può subire circa 18.000 modifiche progettuali e l’integrazione dell’intelligenza artificiale permette di gestire questa complessità con strumenti avanzati.

Grazie a strumenti personalizzati sviluppati con Google Cloud, gli ingegneri di pista possono analizzare istantaneamente i regolamenti sportivi e incrociare metriche cruciali in tempo reale. Questa sinergia tra tradizione e innovazione è al centro della filosofia del team.

L’esperienza per i fan a Londra

Mentre le monoposto con la livrea speciale sfrecceranno in pista a Silverstone, i fan avranno l’opportunità di vederle da vicino a Londra. La “Gemini Paddock” un’attivazione esclusiva e gratuita presso la Truman Brewery, sarà aperta al pubblico durante tutto il fine settimana di gara.

Questo evento rappresenta un connubio perfetto tra la gloriosa eredità del 1966 e le più avanzate frontiere dell’intelligenza artificiale applicata alle corse. Un’occasione unica per i tifosi di vivere da vicino la passione e l’innovazione che caratterizzano la McLaren.