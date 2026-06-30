MotoGP 2026: Ogura vince il GP d’Olanda, Bezzecchi in ospedale

Ai Ogura ha vinto il Gran Premio d'Olanda in MotoGP, riportando un pilota giapponese sul podio dopo 22 anni. Bezzecchi, caduto al secondo giro, è stato portato in ospedale per accertamenti. Jorge Martin è il nuovo leader del mondiale.

Il Gran Premio d’Olanda ha regalato emozioni forti e colpi di scena. Ai Ogura, pilota giapponese della Aprilia Trackhouse ha conquistato la vittoria, riportando un pilota del Sol Levante sul gradino più alto del podio dopo 22 anni. L’ultimo successo risale al 2004 con Makoto Tamada. La gara ha visto anche una doppietta storica per il team Trackhouse, con Raul Fernandez secondo e Jorge Martin terzo.

Ogura e Fernandez dominano, Martin nuovo leader

La gara di Assen ha visto Ai Ogura imporsi con autorità, staccando di due secondi il compagno di team Raul Fernandez. Il pilota spagnolo, reduce dalla vittoria nella gara Sprint, ha confermato la sua competitività. Jorge Martin, terzo al traguardo, ha approfittato della caduta di marco bezzecchi per diventare il nuovo leader del mondiale con 7 punti di vantaggio sull’italiano.

Bezzecchi, protagonista di un brutto incidente al secondo giro, è stato portato all’ospedale di Groningen per accertamenti. Fortunatamente, non ha riportato infortuni gravi ed è stato dimesso subito. Per l’italiano, un weekend da dimenticare dopo il fallimento della scorsa settimana a Brno, dove era stato squalificato per una reazione scomposta nei confronti di un marshal.

Ritiri e colpi di scena

La gara è stata segnata da numerosi ritiri e incidenti. Pedro Acosta, Toprak Razgatlioglu e Cal Crutchlow hanno dovuto abbandonare la competizione. Prima di loro, Joan Mir e Franco Morbidelli erano caduti, ripetendo quanto successo nella Sprint. Anche Pecco Bagnaia, neopapà, ha dovuto ritirarsi a causa di un problema tecnico, impedendogli di festeggiare con il podio la nascita del suo nuovo figlio.

Fabio Di Giannantonio ha ottenuto un buon risultato, chiudendo quarto, seguito da Alex marquez, quinto. Lo spagnolo ha dovuto scontare un long lap penalty per un contatto con Marc Marquez, che ha chiuso settimo dopo una penalità per track limit. Ogura ha consolidato la sua vittoria negli ultimi giri, mentre Martin ha dovuto difendersi dagli attacchi di Fernandez e Di Giannantonio.

La nuova classifica mondiale

Jorge Martin è il nuovo leader del mondiale con 193 punti, seguito da Bezzecchi a 186 e Di Giannantonio a 177. Ogura sale al quarto posto con 168 punti, mentre Marc Marquez è quinto con 153. Raul Fernandez, sesto con 138 punti, continua a dimostrare la sua crescita in campionato.

La gara di Assen ha confermato la competitività delle Aprilia, con tre piloti nei primi cinque posti. Le Ducati hanno giocato in difesa, con Bagnaia costretto al ritiro e Marc Marquez in lotta per il titolo. Le KTM e le Honda hanno faticato, con pochi piloti a punti. La Yamaha, invece, ha visto Quartararo chiudere decimo e Rins quindicesimo.

Il prossimo appuntamento del mondiale MotoGP promette altre emozioni, con i piloti pronti a dare il massimo per conquistare punti preziosi in ottica campionato.