MotoGP: il futuro del Gran Premio d’Aragona tra conferme e cambiamenti

Il MotorLand Aragon ospiterà il Gran Premio d'Aragona nel 2027 e sarà circuito di riserva dal 2028 al 2031. Un accordo che rafforza il legame tra il circuito e la MotoGP.

Il MotorLand Aragon ha ottenuto una conferma importante per il suo futuro nel MotoGP. Il circuito spagnolo ospiterà il Gran Premio d’Aragona anche nel 2027, con un accordo che prevede un ruolo diverso dal 2028 al 2031. Questo annuncio, fatto durante un evento a Saragozza il 10 giugno, rappresenta un punto di svolta per il rapporto tra il circuito e il campionato mondiale.

Il CEO della MotoGPCarmelo Ezpeletaha sottolineato l’importanza del MotorLand Aragon per il campionato. “Il MotorLand Aragon è un partner importante della MotoGP da quasi vent’anni”, ha dichiarato Ezpeleta. “Ha svolto un ruolo chiave nella presenza del campionato in Spagna. Il rinnovo per il 2027 riflette la solidità di questa partnership e il valore che l’evento apporta alla regione.”

Un accordo che guarda al futuro

L’accordo raggiunto tra il governo dell’Aragona e il MotoGP Group prevede che il MotorLand Aragon continui a far parte del campionato anche dopo il 2027. Dal 2028 al 2031, il circuito sarà utilizzato come pista di riservaun ruolo cruciale per garantire la flessibilità del calendario in caso di necessità.

“Siamo lieti di continuare a lavorare insieme e mantenere Aragon nella famiglia della MotoGP negli anni a seguire, quando sarà circuito di riserva”, ha aggiunto Ezpeleta. Questo accordo non solo conferma la presenza del Gran Premio d’Aragona nel 2027, ma assicura anche un legame continuo tra il circuito e il campionato mondiale.

L’impatto economico del Gran Premio

Il Gran Premio d’Aragona ha sempre avuto un impatto economico significativo sulla regione. Ogni anno, l’evento attira oltre 110.000 spettatori e genera ricadute economiche stimate in circa 50 milioni di euro. Questo contributo è fondamentale per il settore turistico e commerciale locale, con un aumento notevole dell’occupazione durante il weekend di gara.

“L’organizzazione del Gran Premio d’Aragona comporta un investimento di 12 milioni di Euro”, ha dichiarato il presidente regionale d’AragonaJorge Azcon. “Siamo lieti di confermare che il Gran Premio d’Aragona tornerà anche il prossimo anno. Le moto romberanno di nuovo sul circuito di Alcaniz nel 2027. Il MotorLand continuerà inoltre a essere legato alla MotoGP, dal 2028 al 2031, come pista di riserva.”

Un’opportunità per promuovere l’Aragona

L’evento rappresenta un’importante opportunità per promuovere l’Aragona, stimolando al contempo il business degli hotel, dei ristoranti e delle attività commerciali locali. Durante il weekend di gara, molte attività raggiungono la piena occupazione, grazie all’afflusso di appassionati provenienti da tutta la Spagna e dall’estero.

Il ritorno della MotoGP al MotorLand Aragon nel 2027 garantirà agli appassionati la possibilità di vivere nuovamente gare di livello mondiale in uno dei circuiti più tecnicamente impegnativi e spettacolari del campionato. Questo accordo rafforza il legame tra il circuito e la MotoGP, assicurando un futuro promettente per entrambi.