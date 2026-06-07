MotoGP Ungheria 2026: Marc Marquez trionfa in pole e Sprint

Marc Marquez domina al Balaton Park con pole e vittoria nella Sprint. Scopri i dettagli del GP Ungheria 2026 e i piloti qualificati per il Q2.

Il MotoMondiale fa tappa per la seconda volta al circuito di Balaton Parkin Ungheria, dopo il debutto del 2026. Il weekend di gara è iniziato con le pre-qualifiche, dove Pedro Acosta ha dominato, seguito da Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez. Il circuito, situato vicino al lago Balaton, il più grande dell’Europa centrale, è stato inaugurato nel maggio 2026 e ha una capienza di 120.000 spettatori.

Il GP Ungheria è un appuntamento atteso, con una pista tortuosa e stretta, lunga 4,08 km e con 17 curve. Il rettilineo più lungo misura 665 metri. La gara della top class è in programma domenica alle 14, preceduta dalla Moto3 alle 11 e dalla Moto2 alle 12.15. Tutto il weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Marc Marquez domina al Balaton Park

Marc Marquez ha dimostrato un grande feeling con il circuito di Balaton Park, conquistando la pole position e la vittoria nella Sprint Race. Il pilota spagnolo ha dominato il weekend, con un tempo di 1:36.827 nelle pre-qualifiche. Alle sue spalle si sono classificati Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandezmentre Marco Bezzecchi e Jorge Martin sono pronti a dare battaglia in gara.

Il pomeriggio è stato complicato per Pecco Bagnaiache ha chiuso 14° e dovrà passare dal Q1. Altri piloti che dovranno affrontare il Q1 sono QuartararoRazgatliogluMariniBastianiniMirLecuonaBinderVinalesMorbidelliRins e Crutchlow.

Il circuito di Balaton Park: caratteristiche e storia

Il circuito di Balaton Park è stato inaugurato nel maggio 2026 e si trova nell’area occidentale dell’Ungheria, a 85 km da Budapest. Per accogliere il MotoMondialenegli ultimi anni è stato sottoposto a un’opera di ammodernamento sulle infrastrutture e sui servizi per il pubblico. La pista è tortuosa e stretta, con 17 curve, di cui 7 a destra e 10 a sinistra.

Il primo gran premio d’Ungheria si è svolto il 2 settembre 1990 sull’Hungaroring, con vittorie di Michael Doohan in classe 500, John Kocinski in classe 250 e Loris Capirossi in classe 125. Due anni più tardi, il 12 luglio 1992, sempre sull’Hungaroring, l’ultima volta del MotoMondiale in Ungheria ha visto i successi di Eddie Lawson in classe 500, una doppietta italiana in 250 con Luca Cadalora e Loris Reggianie la vittoria di Alessandro Gramigni in classe 125.

Dove vedere il GP Ungheria

Tutto il weekend del Gran Premio d’Ungheria sarà trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), con la gara della MotoGP in programma domenica 7 giugno alle ore 14:00. La diretta sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOWe in differita su TV8 alle 16:00. La telecronaca sarà affidata a Guido Medaaccompagnato dal commento di Mauro Sanchini.

Il GP Ungheria promette di essere un weekend di grande spettacolo, con i migliori piloti del mondo in pista per conquistare la vittoria. Non perdetevi la diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.