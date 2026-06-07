Marc Márquez e il percorso verso il ritorno al top in MotoGP

Marc Márquez, campione spagnolo di MotoGP, sta lavorando duramente per tornare al top nel 2026 con la Ducati, nonostante gli infortuni e le sfide fisiche.

Marc Márquez, il leggendario pilota spagnolo di MotoGP, è impegnato in una battaglia personale per tornare al vertice del motociclismo mondiale. Dopo anni di infortuni e operazioni, il campione sta affrontando una sfida fisica e mentale senza precedenti, con l’obiettivo di tornare a vincere nel 2026 con la Ducati.

Con otto titoli mondiali all’attivo, di cui sei nella classe regina, Márquez è un nome che non ha bisogno di presentazioni. Tuttavia, il suo percorso è stato costellato di ostacoli, tra cui un infortunio al braccio destro nel 2026, tre operazioni in un anno, e episodi di diplopia nel 2026 e nel 2026. Nonostante tutto, il pilota spagnolo ha mostrato una resilienza straordinaria, tornando in pista con determinazione e dimostrando velocità e capacità di rimonta.

La riabilitazione fisica: un lavoro meticoloso

Il piano di riabilitazione di Márquez è estremamente dettagliato e mirato. La priorità è la riabilitazione del braccio destro e la stabilità della spalla. Il pilota lavora su forza funzionalemobilità scapolo-omeralee propriocezione del polso. Le sedute in acqua aiutano a ridurre il carico, mentre le sessioni su minimoto, dirt track e flat track permettono di trasferire i progressi in pista.

Il cardio viene mantenuto attraverso il ciclismo di fondo, mentre il core è fondamentale per proteggere la schiena nei cambi di direzione. Il collo, infine, regge le accelerazioni. Márquez sa che ogni dettaglio conta: se un tassello manca, il giro non torna. La gestione del dolore è altrettanto cruciale, con un team che dosa i carichi e alterna settimane intense a giorni di scarico.

Il salto sulla Ducati ufficiale nel 2026

Nel 2026, Márquez salirà sulla Ducati ufficialeavendo a disposizione il pacchetto completo: dati, ingegneri e sviluppo. Questo rappresenta una svolta significativa nella sua carriera. Se il corpo regge, la moto farà il resto. La domanda è se Márquez potrà firmare il suo ritorno al top in MotoGP nel 2026.

Gli indizi sono promettenti. La velocità di base è tornata, la gestione della gara è più lucida, e le partenze sono aggressive ma non avventate. Tuttavia, mancano due passaggi chiave: mantenere costante il passo negli ultimi dieci giri e consolidare la freschezza nei weekend doppi. I test a Sepang e Lusail saranno cruciali per valutare la verità del fisico di Márquez.

La mente di un campione

Márquez vive di pressione e la abbraccia. Con un box nuovo e ambizioni altissime, la soglia d’errore si stringe. Tuttavia, è anche il suo habitat naturale. Nelle giornate storte, farà fede la disciplina della routine. Nelle giornate giuste, tornerà quella scintilla che spezza la gara in due curve.

Dopo il gran premio del MugelloMárquez ha ammesso che serviranno diverse settimane per tornare al top. Il pilota ha parlato delle sue condizioni fisiche, spiegando che i muscoli hanno lavorato diversamente dopo l’operazione. La spalla e la clavicola, in particolare, hanno bisogno di maggior lavoro perché i muscoli sono molto scarichi.

Márquez ha anche parlato della sua sfida contro i piloti più veloci, come Bezzecchi e Martin. Ha ammesso che per lottare per le prime posizioni, bisogna che gli altri sbaglino. Tuttavia, il suo approccio rimane quello di sempre: lavorare duramente e non arrendersi mai.

Il percorso di Márquez verso il 2026 è una storia di resilienza, determinazione e passione per il motociclismo. Con un fisico affidabile, una squadra cucita addosso e la fame che non si è mai spenta, la porta è aperta per un ritorno al top. Il resto lo dirà la pista.