Motorsport 2026 su Sky e NOW: calendario, tv e approfondimenti esclusivi

Sky Sport e NOW offrono un palinsesto ricco per il 2026: oltre 1.800 ore di dirette, più di 200 gare e un racconto quotidiano dai paddock di Formula 1, MotoGP e WorldSBK

La nuova stagione del motorsport 2026 si apre con un’offerta televisiva e streaming estremamente ampia: Sky Sport e NOW confermano la loro centralità nella copertura, proponendo oltre 1.800 ore di dirette e contenuti editoriali e garantendo la copertura in chiaro di alcune gare su TV8. Il palinsesto include i campionati più importanti, dai Mondiali di Formula 1, MotoGP e WorldSBK fino a una lunga serie di serie minori e appuntamenti speciali che animeranno undici mesi intensi di competizione.

Panoramica dei campionati e del calendario

Nel corso della stagione Sky trasmetterà 41 weekend di gare, coprendo più di 17 campionati e oltre 200 eventi. Tra i principali appuntamenti, la Formula 1 scatta il 8 marzo a Melbourne, mentre la MotoGP inizierà il 1° marzo a Buriram, in Thailandia. Il WorldSBK avvia invece la sua stagione a Phillip Island, con i round continentali dislocati soprattutto in Europa. Molte gare selezionate saranno visibili in chiaro su TV8, comprese sei sprint di F1 e alcuni Gran Premi di MotoGP.

Distribuzione geografica e durata

Il palinsesto abbraccia cinque continenti con appuntamenti che si susseguiranno fino a dicembre, quando ad Abu Dhabi si assegneranno i titoli mondiali di Formula 1. La stagione F1 prevede 24 gare, con il classico Gran Premio d’Italia a Monza il weekend del 6 settembre trasmesso anche su TV8; la chiusura sportiva è fissata per il GP finale che assegnerà i campionati piloti e costruttori.

Produzione editoriale e voci in campo

Il racconto non si limita alle corse: Sky ha predisposto un ricco apparato di studi, rubriche e speciali (oltre 300 ore) per accompagnare gli appassionati. Le dirette saranno gestite da team editoriali esperti: la F1 sarà seguita dal gruppo capitanato da Carlo Vanzini con commentatori e analisti tecnici come Matteo Bobbi e Vicky Piria, mentre per la MotoGP la voce guida resta Guido Meda affiancato da Mauro Sanchini.

Format e approfondimenti

I format spaziano dalle analisi tecniche ai documentari. Tra le rubriche previste, Race Anatomy offrirà analisi post gara della F1 con ospiti e tavole rotonde, mentre per la MotoGP è confermato Race Anatomy MotoGP. Non mancheranno reportage dal paddock, speciali sulle moto storiche e interviste esclusive ai protagonisti, con l’obiettivo di raccontare non solo le gare ma anche le storie umane dietro ai piloti e ai team.

Servizi tecnici e interattività per gli spettatori

Per chi segue le corse, Sky mette a disposizione strumenti avanzati come Race Control e Sky Sport Plus. La piattaforma offre decine di canali alternativi, tra cui on board camera multiple, canali dedicati al live timing e visualizzazioni personalizzate delle battaglie in pista. L’uso di tecnologie di analisi, incluse elaborazioni della Sky Sport Tech Room, aiuta a decifrare le implicazioni del nuovo regolamento e le performance delle monoposto.

Contenuti on demand e presenza digitale

Tutti i contenuti saranno disponibili anche on demand per rivedere highlights e analisi, mentre aggiornamenti continui verranno pubblicati su SkySport.it e sui canali social ufficiali. Sky Sport 24 fungerà da finestra quotidiana con rubriche come Reparto Corse dedicate al riepilogo del weekend e alle news di contorno.

Focalizzazioni per i singoli campionati

La Formula 1 vive una stagione di svolta con il cambiamento regolamentare e l’arrivo di nuovi costruttori; Sky seguirà da vicino test, qualifiche e gare con una copertura completa sia in studio sia dal circuito. Per la MotoGP la stagione si apre con Marc Márquez ancora considerato punto di riferimento, ma i test invernali segnalano concorrenti agguerriti; la programmazione includerà approfondimenti tecnici con rubriche nuove come Techno dedicate alla meccanica delle due ruote.

La WorldSBK continuerà il suo percorso su Sky fino al 2027, con gare trasmesse anche in chiaro su TV8; la serie propone weekend ricchi di azione e contenuti dedicati alle moto di produzione. Parallelamente, saranno seguiti a livello televisivo campionati come l’NTT IndyCar Series, il WEC, il GT World Challenge Europe e il WRC, con commenti e inviati specializzati.