Settembre porta sconti notevoli su numerosi modelli: scopri le condizioni di pagamento e le promozioni più vantaggiose.

Con la chiusura dell’estate, le concessionarie italiane avviano una serie di iniziative volte a stimolare le vendite. Fino a fine mese, i clienti possono usufruire di riduzioni che, in alcuni casi, arrivano a tagliare il prezzo di listino di quasi un terzo. Molte offerte sono legate a contratti di finanziamento ma non tutte richiedono un impegno pluriennale. Di seguito una panoramica dettagliata delle promozioni attive per i principali modelli.

Modelli ibridi e plug-in con riduzioni record

BYD Seal 6

La BYD Seal 6 con un listino a partire da 38.200 €, è proposta nella versione Boost da 184 CV a 30.400 € grazie a uno sconto del 20 %. L’offerta prevede un finanziamento con anticipo di 5.850 €, 35 rate mensili da 249 € e, al termine dei 36 mesi, una maxi rata di riscatto pari a 19.826 €.

Cupra Formentor

Il modello ibrido leggero della Cupra la Formentor Business da 150 CV, parte da 42.975 € e, grazie al contributo dei concessionari, il prezzo scende a 34.900 € (-19 %). Questa proposta non è vincolata a un finanziamento né a permute o rottamazioni.

Honda Civic 2.0 e:HEV Elegance

La Honda Civic 2.0 e:HEV Elegance vede il prezzo di listino di 37.500 € ridotto a 31.900 €, corrispondente a un abbattimento del 15 %. Lo sconto è parte degli ecoincentivi disponibili in caso di permuta o rottamazione; è possibile accedere a un finanziamento con anticipo di 11.225 €, 47 rate da 229 € e una rata finale di 15.455 €.

Jaecoo 7

La Jaecoo 7 full-hybrid SHS-H 1.5 da 224 CV parte da 33.210 €; aderendo al finanziamento dedicato, il prezzo scende a 26.900 € (-19 %). Il piano prevede un anticipo di 8.175 €, 35 rate mensili da 179 € e una maxi rata finale di 16.937 € per il riscatto.

Veicoli tradizionali con condizioni di pagamento agevolate

Lancia Ypsilon Turbo 101 CV

Lo Lancia Ypsilon turbo benzina da 101 CV è disponibile a 17.600 € per pagamento unico (listino 22.200 €) o, scegliendo il finanziamento Stellantis a 15.950 € (-28 %). Il piano richiede un anticipo di 4.268 €, 35 rate da 99 € e una maxi rata finale di 11.961 €.

Nissan Juke Hybrid Acenta

La Nissan Juke Hybrid nella versione Acenta scende dal listino di 30.300 € a 25.200 € (-20 %). Con il finanziamento, l’anticipo è di 3.902 €, le 36 rate mensili ammontano a 249 € e la maxi rata di riscatto a 16.968 €.

Opel Astra 1.2 Mild Hybrid

L’Opel Astra 1.2 mild-hybrid da 145 CV con doppia frizione viene proposta a 23.450 € (-28 %) rispetto al listino di 32.450 €. Il piano di finanziamento prevede un anticipo di 6.712 €, 33 rate da 189 € e, al termine, una maxi rata di 15.289 €.

Toyota Yaris Hybrid

La Toyota Yaris Hybrid beneficia di una riduzione di 4.800 €, passando da 24.750 € a 19.950 € (-19 %). L’offerta finanziata richiede un anticipo di 6.600 €, 47 rate da 129 € e una maxi rata finale garantita di 11.323 €.