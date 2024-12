Un debutto atteso in Cina

La Nio ET9 ha finalmente debuttato in Cina, rappresentando il culmine di oltre dieci anni di ricerca e sviluppo da parte della casa automobilistica cinese. Questo crossover coupé di grandi dimensioni non è solo un veicolo, ma un simbolo dell’ingegneria avanzata del Paese orientale. Le consegne sono previste per marzo 2025, ma la sua disponibilità in Europa rimane incerta.

Design esterno e interno

Esteticamente, la Nio ET9 si distingue per le sue linee eleganti e aerodinamiche, che richiamano la concorrenza, in particolare la Tesla Model X. Tuttavia, la Nio si differenzia per un’altezza inferiore, conferendo un aspetto più sportivo. Le proporzioni sono state studiate per ospitare batterie più grandi, garantendo così un maggiore spazio interno, specialmente per i passeggeri posteriori.

All’interno, il design combina eleganza e funzionalità. Tra le innovazioni spiccano l’illuminazione Lightful Welcome, che accoglie gli occupanti con un tappeto luminoso, e i pacchetti Sky Island ed Executive Bridge, progettati per creare spazi esclusivi. I sedili offrono comfort eccezionale, con riscaldamento e massaggio “hot stone” a 16 punti, mentre un tavolo Executive e un frigorifero elettrico integrato trasformano l’abitacolo in un vero ufficio mobile.

Innovazioni tecnologiche

Il sistema operativo SkyOS rappresenta un’altra innovazione significativa, essendo il primo al mondo progettato specificamente per veicoli. Questo sistema integra intelligenza artificiale per migliorare la guida e la sicurezza. Inoltre, la Nio ET9 è dotata di tecnologie all’avanguardia come sterzo elettronico, asse posteriore sterzante e sospensioni attive, tutte progettate per offrire un’esperienza di guida superiore.

La Nio ET9 è anche la prima vettura cinese certificata per la produzione in massa con sterzo elettronico, un passo fondamentale verso la guida autonoma avanzata. La sua architettura innovativa a 900 Volt consente una potenza di ricarica massima di 600 kW, promettendo ricariche rapide per la batteria da 120 kWh.

Prestazioni e disponibilità

Con una potenza complessiva di 707 CV, la Nio ET9 offre prestazioni eccezionali. Tuttavia, la casa automobilistica non ha ancora fornito dettagli sul possibile arrivo del modello in Europa. In Cina, il prezzo di vendita è fissato intorno ai 107.000 euro, rendendola una delle opzioni più lussuose nel mercato dei crossover elettrici.