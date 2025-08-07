Nissan Formula E prosegue con Rowland e Nato per il campionato 2025/26

La Nissan Formula E Team conferma la sua line-up per la stagione 2025/26, con Rowland e Nato pronti a conquistare nuovi traguardi.

È ufficiale! La Nissan Formula E Team ha deciso di mantenere la stessa coppia di piloti per la stagione 2025/26. Sì, stiamo parlando di Oliver Rowland e Norman Nato, che continuano a correre insieme nella competizione di Formula E. Dopo una stagione 2024/25 di grande successo, il team nipponico punta a costruire su questa base solida per raggiungere nuovi traguardi e mantenere il momentum positivo. 🌟

Un percorso di successi

La stagione passata ha visto la Nissan Formula E Team ottenere il terzo posto nel Campionato Costruttori, il miglior risultato dall’ingresso ufficiale del marchio giapponese nella competizione. Questo è un chiaro segnale che il team sta seguendo la giusta traiettoria, e la decisione di mantenere Rowland e Nato è una mossa strategica per continuare a costruire su questo successo. Chi non vorrebbe vedere i due piloti spingere al massimo per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi? 💪

Rowland, campione del mondo in carica, ha dimostrato di essere un pilota di punta, vincendo tre pole position e sette podi, di cui quattro vittorie, durante la scorsa stagione. È incredibile pensare che sia già alla sua sesta stagione con Nissan! Ha iniziato la sua avventura in Formula E nel 2018 e, da allora, ha fatto passi da gigante. Non è solo un pilota, ma un leader in pista! 🚀

Dall’altra parte, Norman Nato si prepara ad affrontare la sua terza stagione con la squadra. Ha già dimostrato il suo valore, portando il team sul podio a Roma e mostrando una costante velocità. È bello vedere come entrambi i piloti abbiano creato una sinergia che potrebbe portarli a competere per il titolo di squadra. Chi altro è emozionato all’idea di vederli in azione? 🙋‍♀️

Le parole dei protagonisti

Tommaso Volpe, il team principal, ha espresso la sua soddisfazione per la decisione di mantenere la stessa line-up: “Dopo una stagione molto positiva, abbiamo optato per la continuità. La stabilità è fondamentale per migliorare ulteriormente e continuare la nostra ascesa nel campionato”. Questo ci fa capire quanto sia importante la coesione del team per affrontare le sfide future. E voi, che ne pensate? È la scelta giusta? 🧐

Oliver Rowland ha dichiarato di essere entusiasta di continuare a correre con Nissan: “Sento che questa squadra è la mia famiglia. L’obiettivo per la prossima stagione è di migliorare ulteriormente e lavorare sodo nella off-season per ottenere i migliori risultati”. È bello vedere un pilota così motivato e impegnato! 😍

Norman Nato, dal canto suo, ha condiviso il suo entusiasmo: “Sono felice di continuare con Nissan. È un’opportunità fantastica e ho fiducia in ciò che possiamo raggiungere insieme quest’anno”. Con un atteggiamento così positivo, chi non vorrebbe tifare per loro? 🎉

Il futuro di Nissan in Formula E

Nissan è stata pioniera nel mondo delle corse elettriche, entrando in Formula E nel 2018. La casa automobilistica ha sempre avuto un focus chiaro sull’elettrificazione e sull’innovazione sostenibile. Con l’impegno a lungo termine nella competizione, sta dimostrando di voler essere un leader nel settore. La GEN3 e la futura GEN4 sono solo alcune delle sfide che li attendono, e siamo tutti curiosi di vedere come si svilupperà! 🌍✨

Il campionato di Formula E non è solo una competizione, è un palcoscenico per testare e sviluppare tecnologie elettriche all’avanguardia. Ogni gara porta con sé l’opportunità di promuovere la mobilità sostenibile, e Nissan si sta impegnando a fondo per fare la differenza. Chi altro è pronto a sostenere la transizione verso un futuro più verde? 💚

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla stagione 2025/26 e preparatevi a tifare per Rowland e Nato mentre continuano a scrivere la storia della Nissan Formula E Team! 🏁