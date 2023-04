Come il cugino Kangoo, la Nissan Townstar Combi offrirà una versione 100% elettrica. Le sue caratteristiche sono necessariamente modellate su quelle del Renault.

Per il momento, la Townstar Combi è disponibile solo con un motore a benzina (è stato volutamente escluso il diesel), ma presto sarà disponibile anche con un motore elettrico. C’era da aspettarselo, visto che questo modello Nissan è una copia quasi esatta del Kangoo, che recentemente ha offerto una versione trendy nella sua silhouette orientata alla famiglia. Inoltre, il furgone Townstar esiste già in versione elettrica.

Nissan Townstar Combi EV: batteria e autonomia

Le caratteristiche tecniche sono ormai note. Sotto il cofano c’è un blocco da 90 kW (122 CV) e sotto l’abitacolo una batteria da 45 kWh. L’autonomia nel ciclo misto WLTP è di 285 km, un valore più che adeguato per un’auto familiare. La Nissan offrirà di serie un caricabatterie di bordo da 22 kW. Anche la pompa di calore sarà montata di serie. Tuttavia, il sistema di ricarica rapida Combo CCS da 80 kW è opzionale.

Questa versione EV ha un buon spazio per il bagagliaio. Si differenzia dalla versione a benzina anche per la presenza di un sedile a panca scorrevole. Tuttavia, poiché il sedile è più alto per ospitare la batteria, quando è ripiegato forma uno scomodo gradino sul pavimento.

Il modello sarà ordinabile dal 1° giugno. La gamma non è ancora stata dettagliata. Tuttavia, conosciamo un vantaggio rispetto a Renault: una garanzia di 5 anni (o 160.000 km).

LEGGI ANCHE: