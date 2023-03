In questo articolo ci concentreremo sulla Nissan X Trail e-Power, dalle caratteristiche molto interessanti. A volte personale, a volte collettiva. È così che Nissan gioca con i suoi nuovi SUV. Per la piccola Juke è stato più facile accordarsi con Renault per prendere in prestito il suo convincente propulsore ibrido non ricaricabile da 145 CV. Ma per i fratelli maggiori Qashqai e, in questo caso, X-Trail, il costruttore giapponese preferisce utilizzare la propria tecnologia.

Nissan X Trail e-Power: caratteristiche, design, motori, prestazioni

In questo caso, la tecnologia e-Power, caratterizzata dalla combinazione di uno o più motori elettrici di trazione, una batteria molto piccola e un 3 cilindri 1.5 turbo come generatore, ma che non aziona mai le ruote. Una prima e solida elettrificazione per questa quarta generazione di X-Trail disponibile a trazione anteriore (204 CV) o, come in questo caso, a trazione integrale e 213 CV.

Con la sua batteria piccola (2,1 kWh) e tipicamente potente (66 kW), è possibile percorrere alcuni chilometri senza benzina non appena il carico è sufficiente.

Modalità fuoristrada

Nell’uso, questo X-Trail e-4orce è molto piacevole nell’uso silenzioso: in assenza di un cambio, troviamo questa fluidità e spontaneità che di solito appartengono al 100% elettrico. La sottigliezza sta nel fatto che quando la potenza erogata dalla piccola batteria non è sufficiente, entra in azione il motore a 4 cilindri. Il fatto che il regime del motore da 1,5 litri non sia correlato alla velocità non è un problema per la maggior parte del tempo.

Tuttavia, in fase di sorpasso o su una forte pendenza, non si può sfuggire all’effetto variatore che gli utenti dell’ibrido Toyota conoscono bene. Va detto che il peso di 1.925 kg dell’X-Trail non aiuta. Per aumentare la rigenerazione, è possibile spostare la leva su B. E, a differenza della maggior parte delle ibride, anche quando la piccola batteria è piena, si ha ancora il freno motore in discesa.

Per il resto, la Nissan offre una modalità “One Pedal” come nella Leaf, solo che in questo caso – su richiesta dei clienti – viene disattivata a meno di 5 km/h.

Interni alla moda

Per quanto riguarda gli interni, il SUV Nissan è consensuale. La disposizione degli interni è in linea con le ultime tendenze, con schermi e comandi fisici conservati, e il tutto è abbastanza facile da abituare una volta capito che tutti i dati di guida sono gestiti dallo schermo del contatore. Anche se i vani portaoggetti sono più numerosi che spaziosi, come il cassetto portaoggetti e i cassetti delle portiere, piuttosto piccoli, c’è molto spazio davanti.

In seconda fila, gli schienali dei sedili sono regolabili in angolazione e il sedile a panchina scorre in due parti di oltre 22 cm.

