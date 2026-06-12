Nominati nuovo CEO e direttore operativo: Rimac Technology punta all’espansione internazionale

Rimac Technology, il colosso croato delle tecnologie per l’elettrificazione, sta vivendo una trasformazione strategica con l’arrivo di una nuova leadership. Nurdin Pitarević è stato nominato amministratore delegato, mentre Marko Brkljačić assume il ruolo di direttore operativo. Il fondatore Mate Rimac, ora presidente di Rimac Group e CEO di Bugatti Rimac, si concentrerà maggiormente sulle attività legate alle hypercar di lusso.

Questa transizione arriva in un momento cruciale per l’azienda, che ha recentemente consegnato decine di migliaia di sistemi batteria e propulsori elettrici a importanti costruttori automobilistici in tutto il mondo. Un traguardo significativo per un’azienda che, partendo dal settore delle supercar elettriche, è diventata un partner industriale chiave per la produzione su larga scala.

Nuova leadership per una crescita sostenibile

Nurdin Pitarević, ex direttore operativo, ha guidato l’industrializzazione dell’azienda, trasformandola in una struttura solida e orientata ai grandi volumi. Sotto la sua supervisione, sono stati avviati diversi progetti di produzione in serie, rispettando gli standard richiesti dall’industria automobilistica globale. Ora, il suo compito sarà definire la strategia fino al 2030, con un piano che punta su tecnologie avanzate di elettrificazione, digitalizzazione dei processi e sostenibilità industriale.

L’azienda entra nel 2026 con nuovi programmi pronti alla produzione e con lo sviluppo di una nuova generazione di batterie dotate di celle allo stato solido, realizzate in collaborazione con un partner tecnologico internazionale. Questa tecnologia è considerata cruciale per migliorare densità energetica, tempi di ricarica e sicurezza rispetto alle batterie tradizionali agli ioni di litio.

Espansione produttiva e collaborazioni strategiche

Il campus produttivo in Croazia lavora già a pieno regime su più turni e sono previste cinque nuove linee di assemblaggio nei prossimi due anni, con ricadute positive sull’occupazione locale. Parallelamente, Rimac Technology è in trattativa avanzata con diversi costruttori per sistemi elettrici e ibridi destinati a modelli di media e alta gamma.

Dopo aver annunciato collaborazioni con BMW Group e Ceer Motors, l’azienda punta a consolidare il proprio ruolo di fornitore tecnologico strategico. L’esperienza maturata su vetture ad altissime prestazioni come la Rimac Nevera e la Bugatti Tourbillon rappresenta un valore aggiunto significativo in questo percorso di crescita.

A proposito di batterie allo stato solido

Le batterie allo stato solido rappresentano una rivoluzione tecnologica nel settore dell’elettrificazione. A differenza delle batterie tradizionali agli ioni di litio, queste nuove celle offrono una densità energetica superioretempi di ricarica più rapidi e un livello di sicurezza significativamente migliorato. La collaborazione con un partner tecnologico internazionale permette a Rimac Technology di essere all’avanguardia in questo campo, posizionandosi come leader nel mercato delle tecnologie per veicoli elettrici.