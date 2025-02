Un incontro per conoscere le novità del Codice della Strada

Giovedì prossimo, presso Villa Mantua Benavides a Baone, si terrà un incontro gratuito organizzato da Formorienta con il patrocinio del Comune di Baone. L’evento avrà inizio alle ore 20 e rappresenta un’importante opportunità per approfondire le recenti modifiche al Codice della Strada, entrato in vigore nel 2024. Questo incontro è rivolto a tutti gli utenti della strada, dai conducenti di veicoli a motore ai ciclisti e pedoni.

Relatore esperto in sicurezza stradale

Il relatore della serata sarà il Dott. Girolamo Simonato, ex Comandante di Polizia Locale e noto esperto in sicurezza stradale. Durante l’incontro, il Dott. Simonato illustrerà le principali modifiche legislative e risponderà alle domande dei partecipanti, fornendo chiarimenti e suggerimenti pratici per una guida più sicura.

Le principali novità del Codice della Strada 2024

Il recente aggiornamento del Codice della Strada introduce misure più severe per garantire una maggiore sicurezza. Tra le novità più significative troviamo:

Uso del cellulare alla guida: Le sanzioni per chi utilizza dispositivi elettronici durante la guida sono state inasprite, con multe aumentate e sospensione della patente in caso di recidiva.

Le sanzioni per chi utilizza dispositivi elettronici durante la guida sono state inasprite, con multe aumentate e sospensione della patente in caso di recidiva. Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti: È stata introdotta una tolleranza zero per chi guida dopo aver assunto alcol o droghe, con sanzioni più severe e revoca della patente per i recidivi.

È stata introdotta una tolleranza zero per chi guida dopo aver assunto alcol o droghe, con sanzioni più severe e revoca della patente per i recidivi. Monopattini elettrici: È ora obbligatorio indossare il casco, avere un’assicurazione e una targa per i monopattini elettrici, oltre a limitazioni sulla circolazione in determinate aree.

È ora obbligatorio indossare il casco, avere un’assicurazione e una targa per i monopattini elettrici, oltre a limitazioni sulla circolazione in determinate aree. Tutela degli utenti vulnerabili: Maggiore protezione per ciclisti e pedoni, con l’introduzione di norme specifiche per garantire la loro sicurezza.

Queste e altre novità saranno approfondite durante l’incontro, offrendo ai partecipanti una panoramica completa delle nuove disposizioni e dei comportamenti da adottare per una guida sicura e responsabile.

Un’opportunità per tutti

La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa. Partecipare a questo incontro significa contribuire attivamente a rendere le nostre strade più sicure per noi stessi e per gli altri. Non perdere l’occasione di informarti e di porre domande su temi così rilevanti per la nostra quotidianità.