Restyling di Cullinan: lusso e innovazione

Nel 2025, il mondo dell’automobile assisterà al debutto delle versioni rinnovate di due dei modelli più iconici di Rolls-Royce: il Cullinan e la Ghost. Il Cullinan, noto per essere uno dei SUV più lussuosi al mondo, si presenta con un restyling che ne esalta l’estetica e la tecnologia. La nuova versione, denominata Cullinan Series II, introduce fari ridisegnati con luci diurne a LED, una griglia retroilluminata e cerchi da 23 pollici, che conferiscono un aspetto ancora più imponente e sofisticato.

Dettagli esclusivi e personalizzazioni

La versione Black Badge del Cullinan si distingue per dettagli esclusivi, come finiture nere lucide e cerchi specifici, che ne esaltano il carattere sportivo e l’esclusività. All’interno, il restyling porta tocchi moderni, come la riproduzione dello Spirit of Ecstasy sotto l’orologio analogico e finiture in fibra di carbonio, particolarmente apprezzate nella versione Black Badge. Rolls-Royce continua a offrire un ampio catalogo di personalizzazioni, permettendo ai clienti di scegliere tra sedili in pelle colorata e configurazioni per momenti di lusso, come il tavolino per champagne.

Prestazioni e motorizzazione

Il motore V12 biturbo da 6,75 litri rimane confermato, con una potenza di 571 CV per la versione standard e 600 CV per la Black Badge. Entrambe le versioni sono dotate di trazione integrale e cambio automatico a 8 rapporti, garantendo prestazioni eccezionali su strada. Anche se i prezzi ufficiali non sono stati comunicati, si prevede che il Cullinan avrà un prezzo di partenza intorno ai 400.000 euro, mantenendo così il suo status di simbolo di lusso e prestigio.

Ghost Series II: un’eleganza senza tempo

La Rolls-Royce Ghost del 2025 si rinnova con una griglia anteriore più ampia e fari assottigliati, che le conferiscono un aspetto ancora più elegante e moderno. Le luci posteriori sono ispirate al modello Spectre, mentre i cerchi da 22 pollici e la nuova tinta esclusiva Mustique Blue aggiungono un tocco di raffinatezza. Gli interni della Ghost sono stati aggiornati con tecnologia all’avanguardia, inclusa l’app Rolls-Royce Whispers, che consente funzioni da remoto e opzioni di personalizzazione come il legno frassino tinto grigio o il raffinato bambù Duality Twill.

Motore e prezzi della Ghost

Come il Cullinan, anche la Ghost è equipaggiata con un motore V12 biturbo da 6,75 litri, con una potenza di 571 CV, mentre la versione Black Badge supera i 600 CV, offrendo finiture sportive e dettagli in fibra di carbonio. I prezzi per la Ghost sono stimati a partire da circa 330.000 euro, posizionandola come una delle auto più esclusive e desiderate del mercato.