Volkswagen ha scelto di portare un nuovo modello sul mercato italiano e consapevole delle mode attuali in termini automobilistici non poteva che non essere un SUV. Tayron è il suo nome ed in questo articolo dedicato scopriamo come è fatto e quali sono i suoi punti di forza.

Volkswagen Tayron: le sue caratteristiche

Volkswagen Tayron a livello estetico manifesta subito la sua imponenza, è un’auto di una lunghezza di 4 metri e 80 con dettagli che mostrano le sue intenzioni ed il carattere come le bombature su cofano e parafanghi.

I fari anteriori sono a LED così come quelli posteriori ed il logo del marchio, sia frontale che posteriore, è dotato di illuminazione di serie in modo tale che si capisca che è una Volkswagen.

Gli interni vedono la presenza di finiture in legno a poro aperto e ArtVelorsEco che lasciano intendere come il processo di cambiamento, a livello costruttivo, si componga anche da dettagli ecologici di questo tipo.

I motori che compongono la gamma di Tayron sono un turbo benzina, due turbodiesel e versioni plug-in E-Hybrid con un’autonomia in elettrico secondo il ciclo WLTP di 121 km.

Tayron è equipaggiata con tutti i principali ADAS come il sistema di mantenimento di corsia, frenata d’emergenza automatica, park assist e naturalmente il cruise control adattivo.

Quando è prevista l’uscita in Italia?

L’arrivo di Tayron sul mercato italiano è previsto per febbraio 2025 di conseguenza non basta che attendere qualche mese per vederlo dal vivo.

La scelta della casa di Wolfsburg è quella di creare un suv che fa dello spazio la sua caratteristica principale ma che possa anche essere adatto ad un utilizzo poliedrico, si rende quindi l’auto versatile e multitasking adatta ad un pubblico attivo.