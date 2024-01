In commercio esistono molteplici SUV, che seppur simili tra loro hanno delle differenze sostanziali, pertanto potrebbe essere difficile scegliere quello adatto. In questo articolo, ti illustriamo le caratteristiche da valutare attentamente prima di acquistare un SUV.

Il termine “SUV” significa Sport Utility Vehicle e indica tutte le vetture che combinano la praticità di un’auto tradizionale alla resistenza di un fuoristrada. Per questo motivo, i SUV presentano caratteristiche di entrambe le tipologie di veicolo e sono un’ottima soluzione per diverse esigenze di mobilità.

In commercio esistono molteplici SUV, che seppur simili tra loro hanno delle differenze sostanziali, pertanto potrebbe essere difficile scegliere quello adatto. Vediamo alcune caratteristiche da valutare attentamente.

Design

Uno dei primi aspetti da prendere in considerazione quando si sceglie un SUV è il design. L’estetica, infatti, gioca un ruolo importante. Per quanto un’auto possa essere comoda, agile, potente, veloce ecc. una delle prime cose (se non la prima) che si nota, è proprio il design. La scelta chiaramente dipende dai propri gusti personali: se si è amanti del classico è possibile scegliere un suv dalle linee tradizionali ed eleganti; viceversa, se si è alla ricerca di qualcosa di diverso si può optare per un suv dalle linee accattivanti e futuristiche, come la nuova Toyota CHR, un suv dal design anticonformista, capace di unire lo stile di un cupè a quello di un SUV.

Grandezza

I SUV sono delle auto che offrono sia un bagagliaio capiente che molto spazio per i passeggeri. Per questo motivo, permettono di soddisfare le esigenze anche delle famiglie più numerose. Tuttavia, per i single, per chi ha una famiglia composta da poche persone e/o utilizza la vettura solo per tragitti brevi, allora potrebbe essere sufficiente un SUV compatto. Con questo termine si fa riferimento a dei SUV con lunghezza inferiore ai 4,20 metri, che offrono comunque tutte le caratteristiche e le prestazioni dei modelli più grandi.

Cambio automatico o manuale?

Un altro importante dettaglio da considerare per la scelta del SUV è il cambio. La scelta tra automatico e manuale dipende dallo stile di guida e dall’utilizzo principale del veicolo. Il cambio automatico è molto comodo, specialmente in contesto urbano, perché riduce lo stress del traffico cittadino e evita di dover tenere sempre il piede sulla frizione.

Per chi invece è solito fare dei viaggi lunghi (specialmente in autostrada) o predilige una guida sportiva, con un maggior controllo sulle marce, il cambio manuale potrebbe essere la scelta migliore. Ad ogni modo, è bene considerare che il cambio automatico potrebbe aumentare leggermente i consumi di carburante.

Diesel, benzina, ibrida o GPL?

Nel settore dei SUV è possibile trovare modelli alimentati a diesel, benzina, ibridi oppure a GPL e decidere quale acquistare non è così facile. Tutto dipende dalle proprie esigenze e dalle proprie abitudini.

Scegliere un SUV alimentato con combustibile fossile significa non avere alcuna preoccupazione su dove fare carburante e poter risparmiare anche sul prezzo finale. I modelli ibridi o a GPL, infatti, tendono a costare di più, tuttavia potrebbero far risparmiare sul costo del rifornimento. Inoltre, essendo auto che non inquinano (o inquinano pochissimo) possono avere accesso anche nei centri delle città dove, viceversa, le auto alimentate a benzina o diesel non possono sempre avere accesso.