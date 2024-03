Volkswagen T-Roc: prezzo, dimensioni e interni

È uno dei suv più amati dagli italiani che sono rimasti innamorati dalla linea, le dimensioni simili alla Golf e il prezzo contenuto, infatti la Volkswagen T-Roc ha campeggiato per molto tempo nella top ten delle auto più vendute in Italia.

Volkswagen T-Roc: dimensioni e prezzo

Una difficoltà che le prime suv si portavano addietro, un handicap primordiale, erano le grosse dimensioni, soprattutto la larghezza. Vedendo che ciò non portava ai risultati sperati si è iniziato a rimpicciolire le dimensioni in favore di misure più cittadine. Una carrozzeria alta e squadrata è inoltre più soggetta a resistenza aerodinamica che influisce negativamente sulle prestazioni e sui consumi. Con queste idee nasce la T-Roc.

Basata sul pianale Mqb, cioè quello di ogni modello del gruppo Volkswagen e in particolare della Golf, la T-Roc misura 4,26 m di lunghezza, 1,82 m di larghezza e 1,57 di altezza. Un altro punto a favore della T-Roc è anche stato il prezzo che per un modello Volkswagen sembra contenuto e in linea con le concorrenti. Parte da 24.000 € per la 1.0 TSI Style.

Motori e prestazioni

Tre benzina e due diesel, questa è l’offerta odierna di motorizzazioni per la Volkswagen T-Roc. Si parte dal 1.0 TSI, tre cilindri con 116 Cv e 200 Nm di coppia, dichiara consumi contenuti per un benzina con una media di circa 5,2 l/100Km. Il 1.5 TSI è un 4 cilindri da 150 Cv e 250 Nm di coppia disponile inoltre con il cambio automatico a doppia frizione DSG, percorre 0-100 km/h in 8,4 secondi. A chiudere la parte benzina c’è poi l’esuberante T-Roc R, equipaggiata con il 2.0 TSI da 300 Cv e 400 Nm di coppia e la trazione integrale di serie, accelera da 0 a 100 km/h in solo 4,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 250 km/h.

I due diesel della gamma sono votati ai consumi, si parte dal 1.6 TDI con un 4 cilindri da 116 Cv e 250 Nm di coppia, promette una media di 4,4 l/100 km. Infine la 2.0 TDI con il 4 cilindri da 150 Cv, 340 Nm di coppia, disponibile con il cambio manuale o automatico DSG e a richiesta con la trazione integrale

Interni, tecnologia ed infotainment

La fortuna del modello è stata anche la spaziosità degli interni unita a una buona dose di tecnologia. Nell’abitacolo si trova tutto quello che serve per viaggiare con comodità, cruscotto e sistema infotainment sono supportati da due grossi schermi digitali che danno informazioni aggiuntive e rendono il collegamento allo smartphone veloce e completo con Apple CarPlay, Mirror Link e Android Auto.

Per chi poi volesse rinfrescarsi uscirà anche la versione cabrio della T-Roc con tetto in tela. Una per ogni bisogno.