Design e aerodinamica della nuova Audi A6 berlina

La nuova Audi A6 berlina si presenta con un design elegante e aerodinamico, che la distingue nettamente dalle varianti station wagon. Con una lunghezza di 4,99 metri e un passo di 2,93 metri, offre un’ottima abitabilità per i passeggeri, mantenendo un profilo slanciato e sportivo. La parte frontale è quasi identica a quella della A6 Avant, ma le differenze iniziano a emergere dal montante centrale, dove il tetto scende verso una coda allungata e inclinata. Questo design non solo conferisce un aspetto distintivo, ma migliora anche l’efficienza aerodinamica, con un coefficiente di resistenza all’aria di 0,23, il migliore mai ottenuto da un’Audi con motore a combustione.

Interni lussuosi e tecnologia all’avanguardia

All’interno, la nuova Audi A6 berlina offre un abitacolo lussuoso e hi-tech, con un sistema di infotainment che Audi definisce “palcoscenico digitale”. Questo sistema include un cruscotto digitale da 11,9 pollici e uno schermo touch da 14,5 pollici, posizionati in modo da garantire un’esperienza utente intuitiva e coinvolgente. Inoltre, è disponibile un terzo display opzionale dedicato al passeggero, che arricchisce ulteriormente l’esperienza di bordo. Il bagagliaio ha una capacità di 492 litri, leggermente superiore a quella della A6 Avant, e gli schienali posteriori sono reclinabili per una maggiore flessibilità nel trasporto dei bagagli.

Motorizzazioni e prestazioni

La nuova Audi A6 berlina è disponibile al lancio con tre motori: due a benzina e uno diesel, tutti abbinati a un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti. Due di questi motori utilizzano la tecnologia mild-hybrid, che include una batteria a 48 volt e un alternatore-avviamento a cinghia, permettendo brevi tratti di guida elettrica a bassa andatura. Il motore 2.0 TFSI benzina è esclusivo della berlina e non è presente nella gamma Avant, offrendo così un’opzione unica per gli appassionati di prestazioni. Con queste motorizzazioni, la nuova A6 berlina promette di combinare potenza e efficienza, rendendola una scelta ideale per chi cerca un’auto premium.