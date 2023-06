BMW presenta l’ottava generazione della sua Serie 5 berlina. Nella sua lunga storia, BMW, come i suoi compatrioti Audi e Mercedes, è stata spesso accusata di giocare con le bambole russe. In altre parole, la capacità dei costruttori d’oltre Reno di variare talvolta solo la lunghezza della carrozzeria.

Il risultato è un’uniformità portata all’estremo. Ma da qualche anno BMW ha adottato l’approccio opposto. Se non fosse per l’elica alla fine del cofano, non si troverebbe necessariamente un collegamento tra le ultime Serie 2, Serie 4 o Serie 7. Né, nel caso dei SUV, tra la classica X3 e l’elettrica iX. La sfida sarà ancora più grande con la nuovissima Serie 5 che state guardando.

Nuova BMW Serie 5: foto, novità, interni

Questo modello di ottava generazione ha uno stile molto più sobrio rispetto alle recenti proposte dell’azienda, con una nuova griglia orizzontale – anche se ancora più grande – e fari affusolati. Mentre la doppia gobba sul cofano ricorda la gigantesca XM, il posteriore non ha nulla in comune con il resto del catalogo di Monaco. Ognuno può farsi la propria idea su questa silhouette, che è innegabilmente più imponente di prima.

Con una lunghezza di 5,06 metri, la nuova Serie 5 è più lunga di quasi 10 centimetri, il che significa che BMW non ha più bisogno di produrre una versione lunga per la Cina, come talvolta è accaduto in passato. L’allungamento riguarda principalmente gli sbalzi, poiché il passo rimane invariato a 2,99 metri.

L’abitacolo di questo ottavo modello non sarà più spazioso, ma la disposizione a bordo non è più quella di un tempo. Nella parte superiore della plancia, la Serie 5 “2023” ospita il doppio pannello curvo della più grande iX. Di fronte al guidatore si trova un quadro strumenti da 12,3 pollici affiancato da uno schermo multimediale da 14,9 pollici.

Questa interfaccia tattile può essere controllata anche tramite la rotella del pollice sulla console centrale, il che compensa in parte la virtuale scomparsa dei tasti diretti per la gestione dell’infotainment, compreso lo streaming video e persino alcuni giochi quando l’auto è ferma.

Diverse configurazioni di telaio disponibili

Più tecnologica di prima, la nuova Serie 5 intende anche rimanere un’auto da guidare ancora per un po’. Sulla base della piattaforma CLAR, comune ai principali veicoli del marchio da diversi anni, BMW offre diverse configurazioni di telaio.

Oltre alla versione standard, i clienti possono scegliere tra sospensioni passive più corte (DirectDrive) o smorzamento controllato (Adaptative Pro) accoppiate a ruote posteriori sterzanti (IntegralActive), o ancora smorzamento controllato con controllo attivo del rollio (Adaptative M Pro).

Niente sospensioni pneumatiche, quindi, per questa nuova Serie 5, che si distingue anche dalla concorrente Mercedes Classe E, rinnovata poche settimane fa.

