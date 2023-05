L’attesa sta per finire e la nuova BMW i5 sta per essere presentata. Dopo molte settimane, o addirittura mesi, di teaser, BMW sta per togliere il velo alla i5. O meglio, toglierà il camuffamento, visto che il costruttore ha pubblicato numerose foto dell’auto coperta da un abito psichedelico. Tirate fuori le vostre agende e prendete nota: la i5 sarà presentata nella sua interezza il 24 maggio.

Nuova BMW i5: data della presentazione, caratteristiche, design

L’annuncio della data è accompagnato da un nuovo teaser, che dà un piccolo assaggio del frontale, con fari illuminati, come sulla i7. Rispetto alla limousine, tuttavia, le tipiche narici in stile BMW saranno qui meno imponenti.

La i5 è l’equivalente 100% elettrico della Serie 5, che sarà anch’essa completamente rinnovata. BMW continua la sua strategia di realizzare un’unica vettura “multi-energy”, mentre Mercedes ha appena presentato una nuovissima Classe E diversa dalla EQE.

La i5 si distinguerà dalla Serie 5 per alcuni dettagli estetici, in particolare i paraurti. E naturalmente il motore, che è logico! Nei precedenti teaser, BMW ha confermato che la gamma sarà guidata da una variante sportiva M60 xDrive. Il costruttore ha anche confermato la presenza di una funzione di guida semi-autonoma: in autostrada, basterà uno sguardo allo specchietto per dare l’ordine all’auto di sorpassare da sola!

Appuntamento al 24 maggio su Motori Magazine per vedere e sapere tutto sulla i5.

