Scopri le novità tecniche e stilistiche della nuova Porsche 911 Turbo S facelift in arrivo nel 2026.

Design esterno rinnovato

La nuova Porsche 911 Turbo S facelift si presenta con un design esterno che cattura immediatamente l’attenzione. Il frontale è stato completamente rivisitato, con nuove prese d’aria che migliorano l’aerodinamica e il raffreddamento. Le cinque alette verticali sostituiscono le precedenti barre orizzontali, conferendo un aspetto più aggressivo e sportivo. Anche se le luci diurne sotto i proiettori rotondi sembrano un elemento di design innovativo, in realtà sono solo un espediente per mascherare i dettagli finali del modello. I fari anteriori rimangono invariati, mantenendo la tradizione della gamma 911.

Innovazioni tecniche e motore ibrido

Una delle novità più attese è l’introduzione di un powertrain ibrido ad alte prestazioni, già visto sulla nuova 911 GTS. Questo sistema promette di elevare ulteriormente le prestazioni della Turbo S, attualmente accreditata di 640 CV e 799 Nm di coppia. La tecnologia ibrida prevede un motore elettrico integrato nel cambio a doppia frizione, alimentato da una batteria da 1,9 kWh, che contribuisce a migliorare l’efficienza e la potenza complessiva del veicolo. Con queste innovazioni, ci si aspetta che la nuova Turbo S superi le prestazioni del modello attuale, rendendola una delle auto sportive più potenti sul mercato.

Interni e dotazioni tecnologiche

All’interno, la nuova Porsche 911 Turbo S facelift offre un cruscotto digitale curvo da 12,6 pollici e un sistema di infotainment da 10,9 pollici, con comandi aggiornati per un’esperienza di guida più intuitiva. Tuttavia, una delle sorprese è l’assenza dei sedili posteriori, sostituiti da una scatola che potrebbe essere funzionale al nuovo motore ibrido. Questa scelta potrebbe suggerire un orientamento più sportivo e meno orientato alla praticità. La mancanza di un roll-bar indica inoltre che la vettura è progettata per un utilizzo stradale piuttosto che per la pista, rendendola accessibile a un pubblico più ampio.

Prestazioni e disponibilità

La presentazione ufficiale della nuova Porsche 911 Turbo S facelift è attesa per il 2025, con l’arrivo sul mercato previsto nel 2026. Le modifiche al design, unite all’introduzione del motore ibrido, promettono di rendere questo modello uno dei più attesi della gamma Porsche. Con un focus sulla massima performance e un’estetica raffinata, la nuova Turbo S si prepara a conquistare gli appassionati di auto sportive e a stabilire nuovi standard nel settore.