Nuova versione del robotaxi Zoox pronta per la produzione e l’espansione negli Usa

Zoox, controllata da Amazon, ha rivisto esterni, interni e sistemi di comunicazione del suo robotaxi in vista della produzione su larga scala; lo stabilimento di Hayward punta a una capacità fino a 100 veicoli a settimana e a 5.000‑10.000 unità l’anno

Zoox, la società di guida autonoma controllata da Amazon ha aggiornato il suo robotaxi con modifiche pensate per l’uso quotidiano e per un eventuale aumento della flotta. I miglioramenti nascono dall’esperienza operativa maturata con il servizio già attivo a Las Vegas e San Francisco e riguardano soprattutto l’interazione con i passeggeri, la leggibilità del veicolo sulla strada e le dotazioni pratiche dell’abitacolo.

La nuova versione non cambia il concetto di base: si tratta di un mezzo progettato esclusivamente come robotaxi, senza elementi della tradizionale automobile. Lo sviluppo è orientato a rendere il veicolo più intuitivo e pronto a essere prodotto in serie nello stabilimento californiano di Hayward.

Aggiornamenti funzionali ed estetici pensati per l’utente

Gli interventi principali si concentrano su segnali visivi, comunicazioni esterne e comfort interno. In particolare, riflettori riposizionati e capaci di cambiare colore sono stati riprogettati per migliorare la percezione della direzione del movimento, una necessità evidente per un veicolo bidirezionale. Questo elemento aiuta pedoni e altri utenti della strada a comprendere quale lato del mezzo si stia muovendo.

Comunicazione e interazione con l’ambiente

Un altro aggiornamento significativo riguarda il sistema audio esterno: speaker e microfono sulla porta ora supportano comunicazioni a due vie permettendo conversazioni dirette tra passeggeri, persone esterne e il supporto remoto. All’interno è stato migliorato il canale audio tra l’abitacolo e il controllo remoto, con un sistema più efficiente per ridurre ansie e rendere più immediata l’assistenza durante la corsa.

Interni ripensati per semplicità e praticità

L’abitacolo conserva il layout peculiare: Quattro passeggeri siedono uno di fronte all’altro in una configurazione che privilegia lo spazio condiviso piuttosto che l’orientamento verso la strada. Le modifiche cromatiche introducono sedili in tonalità verde aloe e pavimento stone-grey una scelta estetica che secondo l’azienda riduce le distrazioni visive e rende l’ambiente più rilassante.

Dal punto di vista pratico sono stati rivisti elementi come base di ricarica wireless, portabicchieri e soluzioni per poggiare borse e smartphone: il progetto mira a evitare che oggetti personali vengano dimenticati e a rendere più semplice il loro posizionamento. Anche il touchscreen di bordo è stato reso più luminoso e leggibile, con l’obiettivo di offrire informazioni chiare e rassicuranti durante il viaggio.

Verso la produzione: Hayward e i piani industriali

L’aggiornamento arriva in un momento strategico per il progetto: dopo l’avvio del servizio commerciale a Las Vegas e a San Francisco lo stabilimento di Hayward aperto circa un anno fa per la fase di pre-produzione, è pronto a intensificare la produzione. L’impianto è progettato per raggiungere una capacità fino a 100 veicoli a settimana, corrispondente a circa 5.000 robotaxi all’anno con la possibilità di crescita fino a 10.000 unità annue, in base alle autorizzazioni normative.

La capacità produttiva è comunque subordinata all’esito dei processi di omologazione: permessi e test rimangono infatti elementi vincolanti per l’espansione effettiva della flotta. Nel frattempo sono in corso prove su strada in più città statunitensi per valutare comportamenti e adattamenti necessari in diversi contesti urbani.

Espansione geografica e test su strada

Oltre alle località dove il servizio è già attivo, Zoox prevede di estendere l’offerta ad altre metropoli americane. Tra i centri citati per un’estensione dei test o del servizio figurano Austin e Miami mentre prove su strada sono state svolte o sono in corso in luoghi come AtlantaDallas e Los Angeles. Queste attività servono a raccogliere dati operativi e feedback dei passeggeri utili per ulteriori affinamenti prima di una diffusione più ampia.

Il progetto mantiene la scelta di non reinterpretare una vettura convenzionale: la piattaforma è nata come robotaxi senza volante, pedali o posto guida, con l’obiettivo di offrire un servizio progettato specificamente per la mobilità autonoma urbana.

Nel complesso, gli interventi apportati da Zoox privilegiano la chiarezza di segnalazione esterna, la comunicazione bidirezionale e un abitacolo più semplice e funzionale. Sono cambiamenti mirati a trasformare un prototipo operativo in un prodotto pronto per una flotta reale e per un uso quotidiano nelle città statunitensi.