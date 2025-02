Scopri le novità delle motorizzazioni a benzina per MG ZS e MG3, in arrivo sul mercato italiano.

Il ritorno del motore a benzina per MG ZS

La MG ZS, uno dei modelli più apprezzati nel panorama automobilistico, si prepara a tornare sul mercato italiano con una nuova motorizzazione a benzina. Dopo il successo della versione ibrida, la casa automobilistica MG Motor ha deciso di riproporre il motore 1.5 litri, un propulsore che ha dimostrato di essere molto apprezzato dai consumatori. La nuova MG ZS a benzina sarà disponibile a partire dalla primavera del 2025, con un prezzo di partenza previsto di poco superiore ai 20.000 euro.

Prestazioni e consumi della nuova MG ZS

La nuova versione della MG ZS a benzina offre una potenza di 115 CV, un incremento rispetto ai 106 CV della generazione precedente. Nonostante il peso di 1.260 kg, il veicolo è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 12,5 secondi, con un consumo di carburante di 6,5 litri ogni 100 km. Questi dati la rendono un’ottima scelta per chi cerca un crossover urbano, anche se i valori sono inferiori rispetto alla versione ibrida, che offre prestazioni più elevate e un consumo più contenuto.

MG3: la berlina compatta si rinnova

Non solo la MG ZS, ma anche la berlina compatta MG3 si prepara a fare il suo debutto con una motorizzazione a benzina. La nuova MG3, che sarà disponibile in Italia con un prezzo di partenza di circa 17.500 euro, si affianca alla versione ibrida già presente sul mercato. Questa nuova versione a benzina promette di mantenere lo stesso design e le stesse caratteristiche di equipaggiamento della variante ibrida, offrendo un’opzione più economica per i clienti.

Un compromesso vantaggioso per i consumatori

La scelta di MG Motor di introdurre motorizzazioni a benzina per i modelli ZS e MG3 sembra rispondere a una domanda crescente da parte dei consumatori italiani, che cercano veicoli con un prezzo di acquisto più accessibile. Sebbene le versioni ibride offrano prestazioni superiori e una maggiore efficienza, il risparmio economico rappresentato dalle nuove motorizzazioni a benzina potrebbe risultare un compromesso interessante per molti acquirenti. Con l’arrivo di queste nuove varianti, MG Motor punta a consolidare la propria presenza nel mercato italiano, già in forte espansione.