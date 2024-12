Scopri le nuove sanzioni e regole per la sicurezza stradale in Italia.

Introduzione alle nuove norme stradali

Il nuovo codice della strada, entrato in vigore il , introduce una serie di modifiche significative per garantire una maggiore sicurezza sulle strade italiane. Tra le novità più rilevanti ci sono sanzioni più severe per chi utilizza il telefono mentre guida, l’obbligo di assicurazione e targa per i monopattini, e misure più rigide contro l’abuso di alcol al volante. Queste nuove regole mirano a ridurre gli incidenti e a sensibilizzare gli utenti della strada sui rischi legati alla guida imprudente.

Sanzioni per uso del telefono e guida in stato di ebbrezza

Una delle modifiche più impattanti riguarda l’uso del telefono cellulare durante la guida. Chi viene sorpreso a utilizzare il telefono al volante rischia una sospensione della patente fino a una settimana e una decurtazione di fino a 10 punti. In caso di recidiva, le sanzioni possono arrivare fino a 1.400 euro e la sospensione della patente può estendersi a tre mesi. Inoltre, se l’uso del telefono causa un incidente, le pene diventano ancora più severe.

Per quanto riguarda l’alcol, le nuove regole prevedono sanzioni che variano a seconda del tasso alcolemico. Con un tasso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, la multa può arrivare fino a 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso supera 1,5 grammi, le conseguenze possono includere l’arresto e sanzioni pecuniarie che vanno da 1.500 a 6.000 euro.

Regole per monopattini e autovelox

I monopattini, sempre più diffusi nelle città italiane, dovranno ora essere dotati di targa e assicurazione. I conducenti sono obbligati a indossare il casco e, in caso di violazioni, le sanzioni possono variare da 100 a 400 euro. Inoltre, è stato introdotto l’obbligo di indicatori luminosi per la svolta e per la frenata, con multe che possono arrivare fino a 800 euro.

Per quanto riguarda gli autovelox, le nuove regole stabiliscono che questi dispositivi possono essere utilizzati solo se la velocità massima consentita è inferiore di non oltre 20 km/h rispetto a quanto previsto dal codice. Inoltre, è obbligatorio posizionare un segnale di avviso a un chilometro di distanza dall’autovelox stesso.

Nuove sanzioni per la sosta e safety car

Le sanzioni per la sosta nei parcheggi riservati ai disabili sono state inasprite, con multe che vanno da 330 a 990 euro. Anche il parcheggio in prossimità di passaggi a livello e semafori comporta sanzioni elevate, che possono arrivare fino a 344 euro per le automobili.

Infine, è stata introdotta una nuova normativa riguardante la safety car. In caso di sorpasso di un veicolo di polizia in operazione di emergenza, le sanzioni possono variare da 167 a 665 euro, con sospensione della patente da uno a tre mesi. È fondamentale mantenere un distanziamento laterale di almeno un metro e mezzo durante il sorpasso per garantire la sicurezza di tutti.