Il ministero delle Infrastrutture istituisce un organismo per monitorare le sanzioni stradali e l'uso dei proventi.

Un nuovo organismo per la sicurezza stradale

Il recente decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti segna un passo importante nella gestione delle sanzioni per le violazioni del Codice della Strada. È stato istituito un Osservatorio nazionale che avrà il compito di monitorare l’applicazione delle norme e garantire la trasparenza nell’utilizzo dei proventi derivanti dalle multe stradali. Questo organismo, composto da un presidente e due membri, si propone di analizzare i dati forniti dal Ministero dell’Interno e dall’Istat, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e l’efficacia delle sanzioni.

Compiti e responsabilità dell’Osservatorio

L’Osservatorio avrà diverse funzioni cruciali. In primo luogo, dovrà predisporre una relazione annuale che esamini l’applicazione degli articoli 142 e 208 del Codice della Strada, concentrandosi su incidenti stradali e sull’uso dei proventi delle sanzioni amministrative. Inoltre, l’organismo verificherà la regolarità e la trasparenza nell’uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità, come autovelox e tutor. Un aspetto rilevante sarà anche la raccolta di segnalazioni dalle associazioni dei consumatori, per garantire che le esigenze dei cittadini siano ascoltate e considerate.

Nomine e durata dell’incarico

Il decreto ha anche portato a nomine significative all’interno dell’Osservatorio. L’ex deputato di Forza Italia, Simone Baldelli, è stato designato presidente, affiancato da Fabio Massimo Boniardi, ex deputato della Lega, e Dalila Jolanda Ansalone, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Bologna. L’incarico avrà una durata di quattro anni, durante i quali Baldelli e i suoi colleghi si impegneranno a garantire una maggiore trasparenza nell’utilizzo dei proventi delle multe stradali, un tema che Baldelli ha sempre sostenuto con passione.

Utilizzo dei proventi delle sanzioni

È importante sottolineare che la corretta applicazione dell’articolo 142 del Codice della Strada stabilisce che i proventi delle sanzioni per le violazioni dei limiti di velocità devono essere utilizzati per interventi di manutenzione e sicurezza delle infrastrutture stradali. Ogni ente proprietario della strada deve destinare il 50% dei proventi a tali attività, garantendo così che le multe non siano solo una fonte di entrate, ma contribuiscano effettivamente al miglioramento della sicurezza stradale. Entro il 31 maggio di ogni anno, gli enti devono inviare una relazione ai ministeri competenti, dettagliando l’ammontare dei proventi e gli interventi realizzati.