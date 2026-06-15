Offerta leasing BYD Dolphin G DM-i Active: condizioni e numeri chiave

La BYD Dolphin G DM-i Active è offerta in Italia con una soluzione di leasing pensata per abbassare la barriera d’ingresso rispetto all’acquisto tradizionale. L’iniziativa prevede condizioni economiche dettagliate e una durata contrattuale definita, utili per chi valuta la mobilità con formule alternative alla proprietà immediata.

Nella proposta sono indicate cifre precise relative a prezzo, anticipo, canoni e valore di riscatto, elementi che permettono di valutare con chiarezza l’impegno finanziario complessivo. La promozione include anche la possibilità di beneficiare di una riduzione del prezzo in funzione del finanziamento erogato da CA auto Bank.

Offerta commerciale: prezzi, anticipo e durata del leasing

Il prezzo di listino per la BYD Dolphin G DM-i Active è indicato in 23.990 euromentre la promozione riduce il prezzo nominale a 23.640 euro. È prevista una ulteriore riduzione fino a 22.640 euro se si aderisce al finanziamento offerto da CA Auto Bank. L’iniziativa è strutturata su una durata di 36 mesicon un anticipo richiesto di 7.300 euro e 35 canoni mensili da 109 euro ciascuno.

Dettagli del piano di leasing

Il piano prevede che, dopo il versamento dell’anticipo, il cliente sostenga 35 mensilità da 109 euro e infine valuti il pagamento del valore di riscatto per diventare proprietario del veicolo. L’importo totale del credito è indicato in 15.340 euromentre l’importo totale dovuto, esclusi anticipo e riscatto, è pari a 19.417 euro. I parametri finanziari riportano un TAN del 7,20% e un TAEG del 9,70%valori che esprimono il costo del finanziamento su base annua.

Vincoli contrattuali, limite chilometrico e costi accessori

La formula proposta comporta alcuni vincoli standard per i contratti di leasing. In primo luogo, il piano non garantisce la proprietà automatica dell’auto al termine dei 36 mesi: il cliente potrà scegliere se restituire la vettura oppure pagare il valore di riscatto di 14.989 euro per acquisirla. Questo meccanismo è tipico delle soluzioni con riscatto prefissato, ma implica un esborso finale significativo per chi desidera mantenere il mezzo.

È previsto un limite di chilometraggio complessivo pari a 30.000 chilometri per l’intera durata del contratto; in caso di superamento, viene applicata una penale di 0,25 euro per chilometro alla restituzione del veicolo. Inoltre, alla componente finanziaria si sommano oneri di istruttoria e spese accessorie: ad esempio è indicata una commissione di 580 euro per l’istruttoria, oltre ad altri oneri minori che incrementano il costo complessivo dell’operazione.

Impatto economico e valutazioni pratiche

Dal punto di vista pratico, il piano è pensato per chi privilegia canoni contenuti e prevedibilità nella fase contrattuale. Il pagamento di un anticipo consistente e la presenza di un riscatto elevato rendono però la scelta meno adatta a chi cambia vettura frequentemente senza voler sostenere un pagamento finale. La conoscenza preventiva di importo totale dovutoimporto totale del credito e dei tassi applicati aiuta a confrontare questa offerta con altre formule di acquisto o finanziamento.

Infine, la riduzione del prezzo promozionale e la possibilità di ottenere condizioni ulteriormente vantaggiose con il supporto di CA Auto Bank rappresentano un elemento da valutare se si preferisce un approccio finanziario strutturato rispetto all’acquisto in unica soluzione.