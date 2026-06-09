Offerte auto giugno 2026: sconti fino al 33% su vetture nuove

Giugno 2026 è il mese perfetto per acquistare un'auto nuova. Scopri le promozioni disponibili e risparmia fino al 33%.

L’arrivo dell’estate porta con sé un’ondata di promozioni sugli automobili nuove. Le case automobilistiche stanno intensificando le loro offerte per attrarre nuovi clienti, rendendo giugno 2026 un mese ideale per chi è alla ricerca di un veicolo nuovo. Le promozioni variano da modelli elettrici a vetture tradizionali, con sconti che possono arrivare fino al 33%.

Questo mese, molte case automobilistiche offrono condizioni vantaggiose, spesso legate a finanziamenti o a rottamazioni. È importante valutare attentamente le condizioni di ogni offerta per trovare quella più adatta alle proprie esigenze. Di seguito, una panoramica delle promozioni più interessanti disponibili.

Le migliori offerte del mese

Le promozioni di giugno 2026 coprono una vasta gamma di modelli e marche. Tra le offerte più interessanti troviamo:

Cupra Raval

La Cupra Ravalun’utilitaria elettrica dal piglio sportivo, è disponibile in versione Launch Edition a partire da 36.120 euro. Tuttavia, grazie a una promozione valida fino alla fine del mese, il prezzo scende del 17%portandolo a 29.950 euro. Questa offerta non richiede la sottoscrizione di un finanziamento, rendendola particolarmente conveniente.

DS 7

La DS 7 turbodiesel con il 1.5 BlueHDi da 130 CV, nell’allestimento Pallas, beneficia di uno sconto del 25%portando il prezzo a 34.231 euro rispetto ai 45.900 euro di listino. Per accedere a questa promozione è necessario attivare un finanziamento con un anticipo di 5.546 euro e 35 rate mensili da 300 euro. Al termine del periodo, è prevista una maxi-rata conclusiva di 22.892 euro.

Ford Puma

La Ford Puma con il 1.0 EcoBoost mild hybrid da 125 CV è proposta in allestimento Titanium a 21.750 euro, con una riduzione del 23% rispetto ai 28.250 euro di listino. L’offerta è legata a un finanziamento quadriennale che prevede un anticipo di 3.700 euro, seguito da 48 rate da 139 euro ciascuna. Al termine del periodo, per confermare l’acquisto è prevista una maxi-rata finale di 14.407 euro.

Hyundai i20

La Hyundai i20 in allestimento Connectline con il tre cilindri turbo a benzina da 90 CV è proposta per tutto giugno a 14.900 euro, pari a una riduzione del 33% rispetto ai 22.250 euro di listino. Per accedere allo sconto è necessario aderire al finanziamento della casa coreana della durata di tre anni: l’anticipo richiesto è di 4.106 euro, mentre le 35 rate mensili ammontano a 75 euro. Per completare l’acquisto, al termine del periodo è prevista una maxi-rata di 10.480 euro.

Jaecoo 5

La Jaecoo 5arrivata da poco sul mercato italiano, si distingue per un listino particolarmente competitivo. La versione equipaggiata con il 1.6 benzina da 147 CV parte da 27.500 euro, mentre la versione full hybrid SHS-H parte da 28.900 euro. Aderendo al finanziamento dedicato, il prezzo scende a 23.800 euro, pari a una riduzione del 16%. La formula prevede un anticipo di 6.200 euro, seguito da 35 rate mensili da 159 euro, e una maxi-rata finale di 16.926 euro.

Leapmotor C10

La Leapmotor C10già piuttosto economica rispetto a vetture paragonabili, diventa ancora più conveniente grazie a uno sconto offerto dalla casa cinese che abbassa il prezzo della versione REEV da 37.400 a 29.900 euro, con una riduzione del 20%. L’offerta non richiede l’adesione a un finanziamento ed è valida per contratti firmati entro la fine del mese e in caso di permuta o rottamazione.

MG 4 Urban

Tra le elettriche con il miglior rapporto qualità/prezzo, la MG 4 Urban beneficia di un ulteriore ribasso: il prezzo scende da 25.490 a 19.490 euro, con una riduzione di 6.000 euro pari al 24%. Per accedere alla promozione è necessario sottoscrivere il finanziamento dedicato, che prevede un anticipo di 7.490 euro e 35 rate mensili da 115 euro. Al termine del periodo, per confermare l’acquisto è prevista una maxi-rata finale di 11.726 euro.

Skoda Kamiq

La Skoda Kamiq con il 1.0 benzina da 95 CV, proposta nell’allestimento Selection, è acquistabile a giugno a 19.900 euro invece dei 25.500 euro di listino, con una riduzione del 22%. Il prezzo promozionale è riservato a chi effettua una permuta o una rottamazione e beneficia del contributo di 5.600 euro del marchio e delle concessionarie aderenti all’iniziativa. Nel prezzo è incluso anche un voucher carburante del valore di 1.000 euro.

Promozioni Fiat: Estate Italiana

FIAT ha lanciato la promozione Estate Italiana per il mese di giugno, offrendo vantaggi fino a 6.000 euro su tutta la gamma. Questa promozione è valida su modelli come la Topolino, 500, 600, Pandina e Grande Panda. Di seguito alcuni esempi delle offerte disponibili.

Fiat Pandina

La Fiat Pandina Hybridsolo per i modelli in pronta consegna, può essere acquistata a 9.950 euro in caso di rottamazione di una vettura da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento di Stellantis Financial Services Italia. La prima rata si pagherà dopo l’estate. L’offerta include un servizio Identicar di 12 mesi e una rata finale residua di 8.431,50 euro.

Fiat Grande Panda

La Fiat Grande Panda Turbo 100 CV con cambio manuale, da un listino di 17.900 euro, può essere acquistata a 14.950 euro con rottamazione e finanziamento. L’offerta prevede un anticipo di 3.183 euro e 35 rate da 129 euro, con una rata finale residua di 10.066,7 euro.

Incentivi e rottamazione

Accedendo alle offerte con rottamazione, i consumatori possono ottenere uno sconto molto significativo, talvolta fino al 30% del prezzo di listino. Oltre al beneficio economico immediato, la rottamazione contribuisce a ridurre le emissioni circolanti, favorendo il ringiovanimento del parco veicoli nazionale. L’applicazione concreta degli incentivi è oggi subordinata alla dismissione di vetture Euro 4 o inferiori: solo così si accede alla cumulabilità dei bonus statali con quelli promossi dalle case o, dove previsti, dagli enti locali.

Oltre all’Ecobonus nazionale, alcune Regioni e Comuni garantiscono ulteriori contributi, spesso legati all’acquisto di veicoli a basse emissioni. Il vantaggio per il cliente consiste nella riduzione sia del prezzo d’acquisto sia degli interessi in caso di finanziamento, dato che molte offerte prevedono anche rate agevolate.