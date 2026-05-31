Offerte Tomasi Auto: risparmi importanti su Peugeot, Opel, Lancia e Citroen

Tomasi Auto presenta una nuova ondata di promozioni su vetture selezionate con sconti rilevanti. sedi in Lombardia, Veneto, Lazio e Emilia; occasioni su Peugeot 208, Opel Corsa, Lancia Ypsilon e Citroen C3 Aircross.

Tomasi Auto amplia la propria offerta commerciale con una serie di promozioni che rendono più accessibili diverse auto di interesse. Nata a Guidizzolo, in provincia di Mantova, l’azienda ha sviluppato una rete di sedi operative a Verona, Milano, Roma e Parma, consolidando la propria posizione tra le maggiori concessionarie italiane. Le promozioni proposte riguardano modelli popolari, sia citycar che crossover, proposti a prezzi fortemente ribassati rispetto al listino.

Le offerte mirano a soddisfare chi cerca un veicolo usato di qualità venduto con criteri di valutazione e preparazione che lo avvicinano a un prodotto praticamente nuovo. L’iniziativa commerciale è pensata per attirare sia chi desidera la prima auto sia chi vuole sostituire il veicolo attuale con un’opzione più conveniente senza scendere a compromessi sulla manutenzione.

Le promozioni principali e i risparmi ottenibili

Tra le occasioni più rilevanti spiccano la Peugeot 208 e l’Opel Corsa, entrambe proposte a prezzo fortemente scontato rispetto alle quotazioni iniziali. La Peugeot 208 è stata offerta a un prezzo notevolmente ridotto rispetto al listino, rendendola una scelta interessante per chi cerca compatte maneggevoli e a basso consumo.

Peugeot 208

La proposta su Peugeot 208 rappresenta un’opportunità per chi privilegia design e praticità in ambito urbano. Le vetture in promozione sono state sottoposte a controlli e interventi di preparazione per garantire un livello di soddisfazione simile a quello di un’auto nuova, pur rimanendo nel segmento dell’usato.

Opel Corsa

L’Opel Corsa inclusa nell’offerta si posiziona come alternativa valida per chi cerca spazio interno e comfort senza rinunciare a un buon rapporto qualità-prezzo. Anche in questo caso, l’attenzione alla revisione e alla presentazione del veicolo permette di proporre l’auto a condizioni particolarmente competitive.

Altri modelli in promozione e caratteristiche

Oltre alle due citate, la promozione coinvolge la Lancia ypsilon e la Citroen C3 Aircross, due proposte orientate a segmenti diversi: la prima rivolta a chi privilegia stile e compattezza, la seconda a chi necessita di spazio e versatilità tipici dei crossover compatti.

Lancia Ypsilon

L’Lancia Ypsilon è presentata con uno sconto che la rende interessante per un pubblico urbano attento al design e alle finiture. Le vetture selezionate sono privilegiate per chi desidera un’auto dal carattere distintivo, con accessori e allestimenti curati.

Citroen C3 Aircross

La Citroen C3 Aircross è proposta come soluzione pratica per famiglie o per chi necessita di maggiore capacità di carico. Il crossover si distingue per l’abitabilità e per la postura di guida più alta rispetto alle compatte, caratteristiche che lo rendono versatile su percorsi misti.

Come vengono selezionate e preparate le auto

Le vetture offerte da Tomasi Auto sono generalmente veicoli usati ma commercializzati con un approccio che punta a ridurre al minimo le differenze rispetto a un’auto nuova. Ogni macchina viene ispezionata, revisionata e, se necessario, sottoposta a interventi meccanici e di carrozzeria. Questo processo di ricondizionamento è pensato per assicurare affidabilità e una presentazione curata al cliente.

Valutazione e garanzia

Il reparto vendite applica criteri di valutazione per garantire che il prezzo rifletta lo stato reale del veicolo. In aggiunta, molte proposte includono forme di assistenza o garanzia che aumentano la tranquillità dell’acquirente, trasformando un acquisto da usato in un’esperienza più simile a quella dell’acquisto di un veicolo nuovo.

Consigli per l’acquirente

Per approfittare delle promozioni è consigliabile informarsi direttamente presso le sedi di interesse e fissare un appuntamento per visionare i veicoli. È utile verificare le condizioni di garanzia, la documentazione e la cronologia degli interventi eseguiti sul veicolo. Un controllo su strada e un test drive resteranno passaggi fondamentali per valutare comfort e funzionamento.

In sintesi, l’iniziativa commerciale di Tomasi Auto propone una serie di offerte su modelli apprezzati dal pubblico, con sconti che rendono l’acquisto particolarmente allettante. La rete di punti vendita distribuita in diverse città italiane facilita l’accesso alle promozioni e permette di toccare con mano la qualità del ricondizionamento applicato alle vetture proposte.