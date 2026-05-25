Oliver Rowland vince il Monaco E-Prix: Da Costa risale dal fondo, Norris vorrebbe provare la Formula E

Rowland ha raccolto la vittoria in una gara convulsa, Da Costa è risalito dal 15º posto e Norris ha visitato il paddock manifestando curiosità per le monoposto elettriche

Il Monaco E-Prix ha offerto uno spettacolo intenso sul circuito cittadino del Principato: tra incidenti, penalità e strategie di gestione dell’energia si è deciso il podio di una gara ricca di colpi di scena. Oliver Rowland ha trovato il momento giusto per attaccare e portare al trionfo la Nissan, mentre António Félix da Costa ha firmato una rimonta memorabile partendo dalle retrovie. In tribuna non sono mancati ospiti del mondo della Formula 1, tra cui Lando Norris, che ha mostrato grande interesse per la categoria elettrica.

La corsa è stata condizionata fin dalle prime fasi da contatti e rimescolamenti: la collisione alla Nouvelle Chicane ha penalizzato diversi protagonisti e ha costretto la direzione gara a gestire la situazione con fasi neutrali. Penalità e strategie di energia hanno creato continui capovolgimenti di classifica, rendendo ogni scelta di gestione tecnologica e tattica determinante per il risultato. Il confronto tra chi ha attaccato presto e chi ha mantenuto disciplina energetica ha fatto la differenza.

La vittoria di Oliver Rowland

Rowland ha concretizzato la sua rimonta tattica con un sorpasso decisivo vicino alla Nouvelle Chicane, al 23° giro, prendendo il comando in un momento cruciale della gara. Partito dall’ottava casella, il britannico ha gestito con cura il consumo e ha saputo sfruttare le fasi neutre indotte da alcuni incidenti. La combinazione tra ritmo costante e comunicazione profonda con il team ha permesso a Rowland di mantenere i target di energia e di conservare un margine sufficiente per difendersi fino alla bandiera a scacchi, raccogliendo così un successo che vale morale e punti in campionato.

Strategia e disciplina

Il successo è passato attraverso una meticolosa attenzione alla gestione dell’energia: in Formula E la strategia non è solo tattica di sorpasso ma anche calcolo millimetrico dei consumi. Le fasi di Full Course Yellow e le neutralizzazioni hanno fatto oscillare i target istantanei, ma chi è rimasto disciplinato ha avuto vantaggio. Rowland e il suo team hanno saputo adattare i parametri in tempo reale, dimostrando come la sinergia uomo-macchina resti un elemento chiave nelle corse elettriche.

La rimonta di António Félix da Costa

Partito in fondo dopo il contatto al primo giro, António Félix da Costa ha messo in scena una risalita impressionante, sfruttando ogni occasione per recuperare posizioni su un circuito dove i sorpassi sono tradizionalmente complicati. Con uno stile aggressivo ma controllato, il portoghese ha scalato la classifica fino a riportarsi in prima posizione intorno al 19° giro, suscitando l’entusiasmo del pubblico e dimostrando come tattica, coraggio e gestione degli scarti energetici possano ribaltare una situazione apparentemente compromessa.

Il prezzo della rimonta

La progressione di Da Costa ha però pagato un conto in termini di consumo: la spinta necessaria per rimontare dal 15° al comando ha lasciato meno margine nelle fasi finali, aprendo lo spazio per l’attacco risolutivo di Rowland. Nonostante ciò, il terzo gradino del podio testimonia una prova di carattere e una strategia di recupero impeccabile, applaudita dagli spettatori e dal paddock. La performance è stata anche un monito sul bilanciamento tra aggressività in pista e prudenza nella gestione dell’energia.

Ospiti, atmosfera e lo sguardo di Lando Norris

Tra le personalità presenti nel Principato, oltre a volti noti del paddock e ad autorità locali, ha fatto parlare la visita di Lando Norris, accolto come ospite del team Andretti. Residente a Monaco, il pilota della McLaren ha seguito la gara con curiosità e ha confessato il desiderio di provare una monoposto di Formula E, sottolineando come confrontarsi con chi corre l’intero campionato possa rappresentare una lezione utile. Anche altri esponenti della F1 si sono fermati al Fan Village, contribuendo all’atmosfera festosa del weekend.

Al termine della giornata, il podio e le emozioni rimangono impressi nella memoria degli appassionati: questa tappa del mondiale elettrico ha unito spettacolo, tecnica e presenze di richiamo, dimostrando ancora una volta il potenziale della Formula E come laboratorio di corse e innovazione. La classifica piloti si è rimescolata e la lotta per il titolo resta aperta, con team e costruttori chiamati a interpretare al meglio le prossime sfide.