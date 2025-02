Un palinsesto motoristico senza precedenti

Nel 2025, Sky si conferma come la casa dei motori, offrendo un palinsesto ricco di eventi che entusiasmeranno gli appassionati. Con 24 Gran Premi di Formula 1 e 22 di MotoGP, gli spettatori potranno vivere un anno di emozioni e adrenalina. Non solo, ma il programma include anche gare di Formula 2, Formula 3, F1 Academy, Moto2, Moto3 e Moto E, per un totale di oltre mille ore di diretta.

Le novità del 2025: tecnologia e innovazione

Una delle grandi novità di quest’anno è il Remote Garage, un innovativo studio centrale che sfrutta le più recenti tecnologie e l’Intelligenza Artificiale per migliorare l’esperienza di visione. Questo nuovo approccio promette di offrire un’analisi più approfondita e coinvolgente delle gare. Il team di commento rimane di alto livello, con nomi noti come Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero che guideranno gli spettatori attraverso ogni evento.

Copertura completa e programmi speciali

Sky non si limita a trasmettere le gare principali; la copertura integrale dei weekend di gara include anche eventi delle categorie minori, come la Formula 2 e la Formula 3. Inoltre, sarà introdotto un programma speciale chiamato The Rookies, dedicato ai giovani talenti del motorsport, con un focus particolare su Kimi Antonelli e Leonardo Fornaroli.

Per gli appassionati di MotoGP, Guido Meda e Mauro Sanchini continueranno a essere le voci di riferimento, introducendo nuove analisi in tempo reale grazie a TV Coach e SankioTech, che offriranno approfondimenti su tecnologie e strategie di gara.

Eventi imperdibili e copertura internazionale

Oltre alla Formula 1 e alla MotoGP, Sky si prepara a trasmettere anche la Superbike, il mondiale di Rally, e la IndyCar Series. Gli abbonati potranno seguire eventi di grande prestigio come la 24 Ore di Le Mans e il mondiale Endurance WEC tramite i canali di Eurosport. Con un’offerta così ampia, gli appassionati di motori avranno sempre qualcosa da seguire e da vivere.