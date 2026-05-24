Dichiarazione di non affiliazione e collaborazioni con circuiti

Informazioni chiare sulle partnership con circuiti, organizzatori e partner ufficiali e sulla dichiarazione di non affiliazione a Dorna Sports S.L. e FIM

Il sito comunica apertamente il proprio rapporto con il mondo delle corse: abbiamo stabilito collaborazioni con circuiti, organizzatori ed partner ufficiali per offrire contenuti, coperture e servizi collegati agli eventi motoristici. Questa rete di relazioni consente attività editoriali e operative sul territorio, ma va distinta con chiarezza da chi detiene i diritti commerciali del campionato. Per questo motivo è fondamentale inserire una nota esplicita che chiarisca lo status non ufficiale del sito rispetto ai proprietari dei diritti.

Lo scopo della comunicazione è garantire trasparenza verso il pubblico e rispetto delle normative sui marchi e sui diritti audiovisivi. Pur intrattenendo rapporti professionali con realtà locali e internazionali, il sito non agisce come rappresentante del titolare dei diritti del campionato. Nelle righe seguenti trovate spiegazioni sul tipo di collaborazione che intratteniamo, la dichiarazione di non affiliazione e le informazioni pratiche su gestione del sito e preferenze cookie.

Collaborazioni e campo d’azione

Le nostre attività si svolgono grazie a intese con realtà che operano sul campo: gestori di impianti, promotori di eventi e partner commerciali. Queste intese permettono l’accesso a materiali informativi e a opportunità di copertura, sempre con il rispetto delle condizioni concordate. Tuttavia, è importante sottolineare che non esiste un rapporto diretto con il titolare dei diritti commerciali del Campionato del Mondo MOTOGP. In altre parole, le nostre operazioni sono autonome e limitate alle autorizzazioni che riceviamo dai soggetti con cui collaboriamo.

Tipologie di accordi

Gli accordi possono comprendere sponsorizzazioni locali, permessi per accesso a eventi e scambio di contenuti con realtà terze. In molti casi si tratta di collaborazioni operative che riguardano promozione, servizi sul posto e produzione di materiale giornalistico. Per chiarezza, definiamo con accordo operativo qualsiasi intesa che non conferisca diritti esclusivi sul marchio o sui contenuti protetti dal titolare dei diritti: questi ultimi rimangono sotto la giurisdizione del detentore dei diritti stessi.

Dichiarazione di non affiliazione

Ai sensi della necessità di chiarezza informativa, dichiariamo che questo sito è non ufficiale e non è in alcun modo associato a Dorna Sports S.L. o alla Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). Tale dichiarazione serve a evitare equivoci sul livello di autorizzazione e rappresentanza: la proprietà dei diritti commerciali del campionato rimane esclusiva del relativo titolare, e il sito non pretende di sostituirsi a tale ruolo. Questa precisazione tutela sia gli utenti sia le organizzazioni coinvolte.

Riconoscimento dei marchi

Riconosciamo che MOTOGP e i marchi ad esso correlati sono marchi registrati di Dorna Sports S.L.. Ogni uso del nome o dei simboli collegati avviene nel rispetto delle normative vigenti e delle limitazioni previste dalle relative licenze. La presente nota non altera la titolarità dei marchi né concede alcun diritto d’uso esclusivo: semplicemente informa i visitatori sulla natura indipendente del sito rispetto ai proprietari dei marchi.

Gestione del sito e preferenze

Per completezza informativa segnaliamo che il sito è realizzato da HexaDesign e che gli utenti possono gestire le proprie impostazioni relative ai cookie tramite l’apposita funzione. Le preferenze cookie consentono di scegliere quali categorie abilitare, salvando le scelte per future visite e migliorando la privacy dell’utente. In chiusura, ribadiamo il nostro impegno a fornire contenuti accurati e a mantenere un comportamento conforme alle normative sui diritti e sui marchi, rispettando le indicazioni dei titolari delle proprietà intellettuali.

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