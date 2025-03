Design moderno e distintivo

La nuova Opel Grandland PHEV si presenta con un design che cattura l’attenzione, grazie a linee equilibrate e un frontale innovativo. Il Opel Vizor integra una mascherina nera lucida e fari dotati di una barra luminosa, conferendo al SUV un aspetto tecnologico e aggressivo. Questo look moderno è ulteriormente enfatizzato dal nuovo logo del Blitz, illuminato e ben visibile. La Grandland PHEV si distingue così nel panorama dei SUV ibridi, posizionandosi come una delle scelte più equilibrate e riuscite della sua categoria.

Comfort e tecnologia all’avanguardia

All’interno, l’abitacolo della Grandland PHEV è progettato per offrire un’esperienza di guida superiore. Con un’ergonomia migliorata, il SUV garantisce un’ottima abitabilità sia per i passeggeri anteriori che per quelli posteriori. Il bagagliaio, con una capacità che varia da 550 a 1.645 litri, offre ampio spazio per ogni esigenza. La tecnologia di ultima generazione è presente in ogni dettaglio, dal sistema multimediale connesso al web fino ai dispositivi di assistenza alla guida, che raggiungono il livello 2. Questo mix di comfort e innovazione rende la Grandland PHEV una proposta interessante nel segmento dei SUV ibridi.

Prestazioni e consumi competitivi

Il motore della Opel Grandland PHEV combina un 1.6 turbo benzina da 150 CV con un motore elettrico da 125 CV, alimentato da una batteria da 17,9 kWh. Questa configurazione offre una potenza complessiva di 195 CV e una coppia di 350 Nm, garantendo prestazioni brillanti. Con un cambio automatico a sette rapporti, la Grandland PHEV offre una guida fluida e reattiva, sia in città che su strade extraurbane. Durante i test, il SUV ha dimostrato un consumo di benzina contenuto, con una media di circa 5,0-5,5 l/100 km, rendendolo un’opzione ecologica e conveniente per chi percorre molti chilometri all’anno.