Diciotto ore di test a Jarama per la Opel Gse 27FE, mentre Stellantis annuncia l'uscita dalle corse ufficiali.

Il team Opel GSE Formula E ha completato a Jarama, vicino a Madrid, il primo test ufficiale pre-stagionale. La nuova monoposto Gen4 è scesa in pista in sei sessioni, per un totale di 18 ore, distribuite tra lunedì, mercoledì e venerdì, con turni di tre ore al mattino e tre al pomeriggio. Il debutto è fissato a Città del Messico il 16 gennaio 2027, sull’Autódromo Hermanos Rodríguez.

Per il marchio tedesco la settimana ha un peso particolare. Sono passati otto mesi dall’annuncio dell’ingresso in Formula E, fatto durante l’E-Prix di Madrid, e stavolta Opel porta in pista una propria auto da corsa.

Test a Jarama tra pioggia e asciutto

I piloti Mitch Evans e Théo Pourchaire hanno affrontato un programma ampio, con simulazioni dei due nuovi formati di gara, E-Prix ed E-Prix Unleashed. Nella prima simulazione della settimana, disputata sotto la pioggia con una fase di safety car, Evans si è portato in testa.

Jörg Schrott, direttore di Opel Motorsport e team principal, ha spiegato: “Questa settimana abbiamo testato in condizioni molto diverse, sia asciutte che bagnate, e completato le nostre prime simulazioni di gara.” Secondo Schrott, i tempi sul giro contano poco in questa fase: “I tempi sul giro sono secondari, ma ovviamente è bello vedere che siamo in gioco.”

Opel ha usato la trasferta anche per incontrare oltre 80 concessionari spagnoli. Sophia Flörsch, collaudatrice e pilota di sviluppo del team, ha portato gli ospiti in giro per il circuito a bordo dell’Opel mokka GSE.

La Gen4: 600 kW e rigenerazione fino a 700 kW

La Gen4 è la monoposto più evoluta della recente storia della Formula E. Il progetto ruota attorno a una nuova batteria da 55 kWh e introduce per la prima volta la trazione integrale permanente attiva, abbinata a differenziale attivo e frenata by-wire su entrambi gli assi. In gara la potenza è di 450 kW, mentre in qualifica e in Attack Mode sale a 600 kW, con 0-100 km/h in 1,8 secondi e oltre 335 km/h di velocità massima. La rigenerazione in frenata arriva fino a 700 kW e permette di recuperare oltre il 40% dell’energia consumata già durante la gara.

Il telaio misura 5,54 metri ed è realizzato al 100% con materiali riciclabili, di cui almeno il 20% già riciclati. Le due configurazioni aerodinamiche, a alto e a basso carico, e i nuovi pneumatici Bridgestone più larghi completano il pacchetto.

Dopo Jarama, la squadra ha percorso oltre 9.000 km in 15 giornate di prove dal mese di maggio, senza guasti gravi. Schrott ha spiegato che Stellantis mette a disposizione i dati di quattro vetture e quattro piloti, due Opel e due Citroën. L’hardware è identico, mentre ogni squadra gestisce in modo diverso il software per frenata, energia, differenziali e ripartizione della coppia. Sull’asfalto freddo e abrasivo di Jarama, i nuovi Bridgestone producono molti meno detriti fuori traiettoria, con vantaggi per i sorpassi.

Stellantis lascia le corse ufficiali, Opel corre solo nel 2027

Il gruppo Stellantis ha annunciato il ritiro di tutti i suoi marchi dalle corse ufficiali della FIA. Per Opel e Citroën in Formula E questo significa una sola stagione: il 2027 sarà l’ultimo anno con squadre di fabbrica. Entrambi i marchi avevano però preso l’impegno sull’intero ciclo Gen4, fino alla stagione 2029/30. Un’uscita immediata avrebbe comportato penali contrattuali, e Stellantis sostiene che le trattative sulle conseguenze economiche sono ancora in corso.

Per Evans, Pourchaire e la collaudatrice Flörsch il quadro è quindi di un solo campionato in Opel. In Citroën correranno Jean-Éric Vergne e Nick Cassidy, sempre per l’ultima stagione di fabbrica. Il team indipendente che gestisce la squadra Citroën deciderà il proprio futuro in autonomia e potrebbe proseguire con un nuovo costruttore.

Il gruppo ha lasciato anche il WEC. La Peugeot 9X8 aggiornata non correrà nel 2027, e il programma doppio di Pourchaire tra WEC e Formula E non si farà. Stellantis ha presentato il piano Fastlane 2030 il 21, all’Investor Day di Auburn Hills, con circa 60 miliardi di euro di investimenti in cinque anni e un risparmio di sei miliardi l’anno entro il 2028 rispetto al 2025. Restano le corse per i clienti: le rally car vendute ai team privati e la Opel Mokka GSE Rally.

Pourchaire, dopo il primo test pre-stagionale, ha commentato: “È stato un lavoro duro, ma con i meccanici, gli ingegneri e l’intera squadra, è stato anche molto divertente.” Evans ha invece indicato l’obiettivo a Città del Messico: “Le fondamenta sono davvero solide; ora è il momento di affinare, sia operativamente che nelle prestazioni, così da essere pronti in Messico.”

Il team partirà dal fondo della corsia box, ma punta a risalire in fretta. Le vetture e l’attrezzatura lasceranno Jarama direttamente per il Messico. Schrott ha indicato le qualifiche della prima gara, il 16 gennaio, come il momento in cui il cronometro inizierà davvero a contare.