Il Black Friday offre l'opportunità perfetta per preparare l'auto alla stagione sciistica. Con uno sconto del 25%, il portasci Thule SnowPack facilita il trasporto di quattro paia di sci. Per chi affronta le strade innevate, le calze da neve Autix e Michelin sono alternative pratiche alle catene, con prezzi ridotti a partire da 29,77 euro.

La stagione invernale bussa alle porte e, con essa, la necessità di equipaggiare adeguatamente i propri veicoli. Che si tratti di organizzare una settimana bianca o semplicemente di rispettare gli obblighi di circolazione, il periodo promozionale offre soluzioni concrete per non farsi cogliere impreparati.

Trasporto comodo con il portasci Thule

Per chi ama la montagna, gestire lo spazio nell’abitacolo può diventare un problema quando si viaggia in gruppo. Sci, snowboard, scarponi e valigie competono per ogni centimetro disponibile. La soluzione esterna arriva dal Thule SnowPack, un portasci da tetto che trasporta fino a quattro paia di sci o tavole da snowboard, liberando spazio interno.

L’offerta attuale prevede uno sconto del 25%, portando il prezzo a 172,71€. Questo modello, nella versione con finitura in alluminio e larghezza di carico di 50 centimetri, è progettato per essere pratico anche nelle condizioni più difficili. I bracci rivestiti in gomma ultramorbida proteggono l’attrezzatura, mentre il pulsante di apertura grande consente l’utilizzo immediato anche indossando guanti pesanti, ideale per le mattine fredde sulle piste.

Un dettaglio tecnico interessante riguarda gli ammortizzatori verticali integrati, che abbassano l’altezza del supporto quando vuoto, riducendo la resistenza aerodinamica. Inoltre, i piedi di estensione inclusi permettono di sollevare il rack per accogliere sci con attacchi particolarmente alti. Il montaggio avviene direttamente nelle canaline a T delle barre portatutto senza attrezzi, sebbene per barre a sezione rettangolare sia necessario un kit specifico.

Sicurezza stradale: le calze da neve omologate

Dal 15 novembre, su molte strade italiane è scattato l’obbligo di dotazioni invernali. Chi non ha montato pneumatici termici deve avere a bordo sistemi antislittamento. Le catene metalliche sono efficaci ma scomode da montare; qui entrano in gioco le calze da neve, coperture tessili che aumentano l’aderenza su neve e ghiaccio.

È fondamentale verificare che siano omologate secondo la norma europea EN 16662-1. Tra le opzioni disponibili spiccano due prodotti diversi per fascia di prezzo e prestazioni.

Autix: la soluzione economica

Le calze Autix rappresentano l’entry level perfetto per chi usa la montagna occasionalmente. Omologate EN 16662-1, si montano in circa due minuti senza attrezzi e possono essere lavate e riutilizzate. Durante le promozioni, il prezzo scende a 29,77 euro dai 39,99 di listino. Sono ideali per chi vuole evitare multe salate o brutte sorprese durante un weekend sulla neve, offrendo una soluzione leggera e poco ingombrante.

Michelin SOS Grip Evolution: qualità superiore

Per chi cerca maggiore affidabilità, le Michelin SOS Grip Evolution offrono una struttura a bande assorbenti che migliora la partenza su neve. Omologate sia EN 16662-1 che Ö-Norm, sono compatibili con ESP e ABS. Il battistrada in poliestere ad alta resistenza ne permette l’uso per più stagioni. Tuttavia, la scheda tecnica precisa che sono pensate per un uso occasionale ed emergenziale, su brevi distanze e a velocità contenuta (circa 50 km/h massimo). Il prezzo varia in base alla misura, arrivando fino a 50,91 euro contro i 79,38 standard.

Venerdì 27 novembre rappresenta la scadenza ultima per sfruttare queste offerte prima che le tariffe tornino ai livelli normali, assicurandosi così un equipaggiamento completo per affrontare le prime nevicate dell’inverno.