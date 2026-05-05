Orari e dirette TV del GP di Francia a Le Mans: programma completo 2026

Segui il quinto round 2026 a Le Mans: orari, dirette Sky e TV8, piloti chiave e informazioni sul tracciato Bugatti

Il motociclismo internazionale torna in Europa per il quinto appuntamento del 2026 con il MotoGP che approda sul celebre circuito Bugatti di Le Mans. Il weekend si svolgerà dall’8 al 10 maggio e promette di unire spettacolo in pista e grande partecipazione sugli spalti: dopo Jerez, piloti e squadre si riposizionano per affrontare una pista che premia la frenata e la trazione, con possibili incognite meteo che negli anni hanno spesso inciso sull’esito delle gare.

In questo articolo trovi il programma completo con gli orari ufficiali delle sessioni, le indicazioni su come seguire le dirette su Sky e TV8, una rapida sintesi dello stato di forma dei protagonisti del campionato e alcuni dati utili sul tracciato Bugatti. L’obiettivo è mettere insieme in modo chiaro tutte le informazioni pratiche per non perdere nemmeno una sessione del Gran premio di Francia.

Programma e orari ufficiali del weekend

Il calendario del GP prevede sessioni di prove, qualifiche, la consueta Sprint Race del sabato e le gare della domenica. Di seguito il programma confermato con gli orari ufficiali in Italia: venerdì 8 maggio si parte con le prime prove libere; sabato 9 maggio è la giornata dedicata alle qualifiche e alla Sprint Race; domenica 10 maggio spazio alle gare classiche. Tenete presente che la durata delle singole sessioni varia in base alla classe e al tipo di prova, e che eventuali ritardi per condizioni meteo possono modificare l’ordine delle attività.

Orari principali (fuso orario locale)

Venerdì 08 maggio: Prove Libere 1 (Moto3) — Ore 09:00; Prove Libere 1 (Moto2) — Ore 09:50; Prove Libere 1 (MotoGP) — Ore 10:45; Pre-qualifiche Moto3 — Ore 13:15; Pre-qualifiche Moto2 — Ore 14:05; Pre-qualifiche MotoGP — Ore 15:00. Sabato 09 maggio: Prove Libere 2 dalle 08:40; poi Q1 e Q2 per tutte le classi e la Sprint Race (MotoGP) alle Ore 15:00 (13 giri). Domenica 10 maggio: Warm-up (MotoGP) — Ore 09:40; Gara Moto3 — Ore 11:00; Gara Moto2 — Ore 12:15; Gara MotoGP — Ore 14:00 (27 giri).

Come e dove seguire il GP in TV e streaming

Per gli spettatori italiani la copertura prevede una forte presenza di Sky, che trasmetterà in diretta la maggior parte delle sessioni sul canale Sky MotoGP e in streaming sulle piattaforme collegate. La televisione in chiaro TV8 completerà la proposta con programmazione dedicata: secondo le fonti di settore, TV8 trasmetterà in chiaro qualifiche e Sprint del sabato e proporrà le gare della domenica in differita, ma la comunicazione ufficiale potrebbe ancora subire aggiustamenti.

Dettagli pratici e alternative

Oltre alla diretta televisiva, gli abbonati potranno seguire le sessioni via NOW o sulle piattaforme di streaming collegate a Sky. Per gli appassionati all’estero esistono invece canali come Canal+ che forniscono copertura locale. È sempre consigliabile verificare la guida TV del giorno e le notifiche ufficiali per eventuali cambi di orario, soprattutto se il meteo impone modifiche all’ordine delle sessioni.

Contesto sportivo e piloti da tenere d’occhio

Il torneo arriva a Le Mans con una classifica serrata: in testa c’è Marco Bezzecchi con 101 punti, seguito dal compagno di squadra Jorge Martín a 90. Più indietro ma ancora competitivi sono Fabio Di Giannantonio (71 punti) e Pedro Acosta (66 punti). Da non sottovalutare Marc Márquez, capace di exploit se la situazione lo favorisce, e i piloti francesi come Johann zarco, vincitore a Le Mans nel 2026 in condizioni di pioggia, che troverà davanti al pubblico di casa un appuntamento sentito e stimolante.

Fattori chiave per il risultato

Le caratteristiche del Bugatti (tratto tecnico, frenate impegnative e rilanci improvvisi) spesso premiano chi trova il giusto set-up sulla trazione e ha buona sensibilità in frenata. Il meteo può ribaltare i pronostici: nelle edizioni recenti la pioggia ha inciso in numerose occasioni. Da segnalare la sostituzione temporanea di Maverick Viñales con Jonas Folger a seguito dell’operazione alla spalla, un dettaglio che può influenzare la resa del team KTM sul tracciato francese.

Il tracciato Bugatti e qualche nota storica

Il circuito Bugatti di Le Mans misura 4,19 km e la gara MotoGP è programmata su 27 giri. Il tracciato è presente nel calendario moderno dal 2000, ma ospita Gran Premi di motociclismo fin dal 1969, quando Giacomo Agostini vinse la prima edizione. Caratterizzato da curve strette e tratti in cui la frenata è al centro della prestazione, Bugatti richiede equilibrio tra potenza e controllo, con un pubblico francese che spesso crea un’atmosfera appassionata e calorosa durante tutto il weekend.