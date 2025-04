La vittoria di Oscar Piastri

Nel Gran Premio d’Arabia Saudita di Formula 1 2025, Oscar Piastri ha ottenuto una vittoria straordinaria, consolidando la sua posizione di leader nella classifica piloti. Partito dalla prima fila, Piastri ha avuto un avvio fulminante, superando il campione del mondo Max Verstappen, che ha subito una penalità per una manovra irregolare alla prima chicane. Questo ha segnato l’inizio di una gara che ha visto il pilota australiano gestire il ritmo con maestria, portando a casa il terzo successo della stagione e il quarto per la McLaren in cinque gare.

La penalità di Verstappen e la strategia di gara

Max Verstappen, dopo aver tagliato la chicane in curva-1, ha ricevuto una penalità di cinque secondi che ha compromesso le sue possibilità di vittoria. Nonostante i suoi sforzi, l’olandese non è riuscito a recuperare il distacco da Piastri, che ha mantenuto il comando fino alla bandiera a scacchi. La gara ha visto anche un’intensa battaglia per il podio, con Charles Leclerc della Ferrari che ha saputo sfruttare una strategia alternativa, prolungando la sua prima parte di gara e utilizzando gomme Hard fresche nel finale per superare George Russell e difendersi dagli attacchi di Lando Norris.

Il ritorno della Ferrari sul podio

Il terzo posto di Charles Leclerc rappresenta un risultato significativo per la Scuderia Ferrari, che torna a festeggiare dopo quattro gare senza podi. La gestione delle gomme e la strategia adottata dal monegasco sono state decisive per il suo successo. Lando Norris, partito decimo, ha effettuato una rimonta notevole fino al quinto posto, ma non può ritenersi completamente soddisfatto, considerando il dominio del suo compagno di squadra Piastri. La gara di Lewis Hamilton, invece, è stata deludente, con il sette volte campione del mondo che ha chiuso settimo, mai realmente in lotta per le posizioni di vertice.

Incidente e Safety Car

Un contatto tra Pierre Gasly e Yuki Tsunoda al primo giro ha causato il ritiro immediato di entrambi i piloti e l’ingresso della Safety Car, che ha influenzato la strategia di gara di molti. Nonostante le difficoltà, il campionato di Formula 1 2025 si fa sempre più interessante, con la prossima tappa che si svolgerà a Miami tra due settimane. La classifica generale si fa serrata, con Oscar Piastri che ora guida il campionato dopo la vittoria a Jeddah.