Patenti C, C1 e CE: differenze, veicoli ammessi e costi per il 2026

Esplora le differenze tra le patenti C, C1 e CE, i veicoli che puoi guidare e i costi per ottenerle nel 2026

Le patenti di categoria C, C1 e CE sono fondamentali per chi desidera guidare veicoli pesanti destinati al trasporto merci. A differenza delle patenti D e DE, che riguardano il trasporto di persone, queste abilitazioni permettono di condurre autocarri e mezzi simili. In questa guida, scopriremo cosa si può guidare con ciascuna di queste patenti, i requisiti necessari per ottenerle e i costi associati.

Che tu sia un professionista del settore o semplicemente interessato a conoscere le normative, questa guida ti fornirà tutte le informazioni necessarie per navigare nel complesso mondo delle patenti per veicoli pesanti.

Patente C: veicoli ammessi e requisiti

La patente C è indispensabile per chi desidera guidare autocarri e veicoli adibiti al trasporto merci con una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Con questa abilitazione, è possibile condurre anche veicoli che trainano un rimorchio leggero, fino a 750 kg, e macchine operatrici eccezionali come gru o scavatori.

Per ottenere la patente C, è necessario aver compiuto almeno 21 anni e possedere già la patente B. Tuttavia, il limite di età può essere ridotto a 18 anni se il candidato è iscritto a un corso di qualificazione professionale di tipo CQC trasporto cose e lo ha completato con successo. La patente C ha una validità di 5 anni fino ai 65 anni, dopodiché diventa biennale e richiede un certificato specifico rilasciato dalla Commissione medica locale.

È importante notare che la patente C permette la guida di veicoli adibiti al trasporto merci solo in conto proprio. Per il trasporto professionale, è richiesta anche la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).

Patente C1: veicoli ammessi e requisiti

La patente C1 è una versione più leggera della C, ideale per chi deve guidare autocarri e veicoli adibiti al trasporto merci con una massa complessiva a pieno carico compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate. Questa abilitazione consente anche di trainare un rimorchio leggero fino a 750 kg e di guidare macchine operatrici eccezionali.

Per ottenere la patente C1, è necessario aver compiuto almeno 18 anni e possedere la patente B. Anche in questo caso, la validità della patente è di 5 anni fino ai 65 anni, dopodiché diventa biennale e richiede un certificato medico specifico.

I possessori di patente C1 che desiderano svolgere attività di trasporto professionale devono conseguire la CQC. Inoltre, esiste una versione limitata della patente C1, che abilita alla guida di veicoli non soggetti all’obbligo di installazione del tachigrafo, contrassegnata dal codice armonizzato UE 97.

Patente CE e C1E: veicoli ammessi e requisiti

Le estensioni E delle patenti C e C1, ovvero le patenti CE e C1Epermettono di guidare complessi di veicoli composti da una motrice della categoria C o C1 e da un rimorchio o semirimorchio con una massa massima autorizzata superiore a 750 kg.

Per chi ha conseguito la patente C o C1 prima del 1° marzo 2015, l’estensione E richiede il superamento di un esame teorico orale e un esame pratico su veicolo specifico. Chi ha conseguito le patenti C o C1 dopo tale data è dispensato dall’esame teorico e deve sostenere solo l’esame pratico.

Costi per ottenere le patenti C, C1, CE e C1E

Il costo per ottenere le patenti C, C1, CE e C1E varia in base alla scelta di prepararsi da privatisti o affidarsi a un’autoscuola. Indicativamente, chi si affida completamente all’autoscuola paga circa 1.200 euro, mentre chi prepara la teoria da privatista e la pratica in autoscuola può risparmiare e pagare all’incirca 850 euro. L’estensione E, invece, ha un costo che si aggira intorno ai 750 euro.

Domande frequenti

1. Qual è la differenza tra la patente C e la C1?

La differenza principale riguarda la massa del veicolo che si può guidare. La patente C1 abilita alla guida di veicoli con una massa massima compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate, mentre la patente C non ha un limite massimo di massa.

2. La patente C1 può diventare C?

Sì, ma non si tratta di un’automatica conversione. Per passare dalla C1 alla C è necessario sostenere un nuovo esame teorico e uno pratico, oltre a possedere la patente B e aver compiuto almeno 21 anni.

3. Quali camion posso guidare con la patente C1?

Con la patente C1 si possono guidare veicoli adibiti al trasporto di cose con una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 7,5 tonnellate, oltre a macchine operatrici eccezionali e veicoli che si possono guidare con la patente B.