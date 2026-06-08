Perché i costruttori cinesi puntano sulle auto ibride: analisi e prospettive

I grandi gruppi cinesi come Changan, Geely e Chery stanno rilanciando le auto ibride con nuove tecnologie, offrendo un'alternativa efficiente alle elettriche pure.

Il panorama automobilistico sta assistendo a un ritorno in grande stile delle auto ibridegrazie all’impegno dei principali costruttori cinesi. ChanganGeely e Chery stanno investendo pesantemente nello sviluppo di nuovi sistemi HEV (Hybrid Electric Vehicle), una mossa che potrebbe ridefinire le strategie di elettrificazione nel settore.

Questo rilancio non rappresenta un passo indietro rispetto alle elettriche pure, ma piuttosto un approccio parallelo pensato per rispondere a esigenze diverse in termini di costi, mercati e infrastrutture. Una scelta che arriva mentre Toyota continua a dominare il mercato globale delle ibride e BYD punta su una doppia strategia tra ibride plug-in ed elettriche.

Tecnologie diverse, stessa idea di efficienza

Le soluzioni tecniche adottate dai costruttori cinesi differiscono significativamente da quelle di Toyota. Il sistema ibrido giapponese, basato su un meccanismo che collega motore e ruote in modo continuo, punta su consumi ridotti e una guida fluida, ma limita l’utilizzo della parte elettrica pura.

Le aziende cinesi, invece, stanno optando per architetture più flessibili, dove il motore elettrico ha un ruolo predominante e quello termico interviene soprattutto nelle condizioni più efficienti o come generatore. Ad esempio, i sistemi sviluppati da Changan prevedono diverse modalità di funzionamento, inclusa la marcia in elettrico alle basse velocità, permettendo consumi molto contenuti, fino a circa 2-3 litri ogni 100 km in ambito urbano.

Un altro elemento chiave è la dimensione delle batterie: nelle ibride tradizionali si parla di 1-2 kWh, molto meno rispetto alle plug-in o alle elettriche, con evidenti vantaggi sui costi di produzione.

Costi, mercati e politiche spingono le ibride

Il ritorno di interesse verso le HEV è legato principalmente a fattori economici e pratici. Batterie più piccole significano minore dipendenza da materie prime costose come il litio, un aspetto cruciale in un mercato competitivo come quello cinese, dove i prezzi delle auto sono sotto pressione.

Nei mercati internazionali dove le infrastrutture di ricarica sono ancora limitate o l’energia è cara, le ibride rappresentano una soluzione più semplice da adottare rispetto alle elettriche pure. Inoltre, le politiche stanno influenzando questa direzione. In Cina, dal 2026 gli incentivi per le ibride plug-in sono stati ridotti, avvicinando di fatto il loro trattamento fiscale a quello delle ibride tradizionali.

Questo riequilibrio rende le HEV più interessanti, soprattutto in prospettiva futura, quando i sussidi potrebbero diminuire per tutte le tecnologie. Intanto i numeri globali confermano la validità di questa scelta: Toyota ha venduto nel 2026 oltre 11 milioni di veicoli, di cui circa il 42% ibridi, mentre BYD ha raggiunto 4,6 milioni di unità divise quasi equamente tra elettriche e plug-in.