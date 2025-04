Incremento dell’autonomia per la Peugeot 208 elettrica

La Peugeot 208 elettrica si rinnova nel 2023, presentando significativi miglioramenti che la rendono ancora più competitiva nel mercato delle auto elettriche. Con un’autonomia dichiarata di 433 chilometri secondo il ciclo WLTP, la nuova versione offre 23 chilometri in più rispetto al modello precedente. Questo progresso è frutto di ottimizzazioni software che migliorano l’efficienza del powertrain, mantenendo il motore da 156 CV e una batteria da 51 kWh.

Funzionalità innovative per una ricarica intelligente

Un’altra novità importante è la capacità della Peugeot 208 di cedere energia ad altri dispositivi, grazie alla tecnologia Vehicle to Load (V2L). Questa funzione consente di ricaricare vari dispositivi elettrici, come biciclette a pedalata assistita e monopattini, utilizzando la carica delle batterie dell’auto, fino a una potenza massima di 3,5 kW. Inoltre, il nuovo Trip Planner, integrato nel navigatore satellitare, permette di pianificare gli spostamenti tenendo conto dello stato di carica della batteria e delle stazioni di ricarica disponibili lungo il percorso.

Novità per la versione mild hybrid

Non solo la versione elettrica, ma anche la Peugeot 208 mild hybrid ha ricevuto aggiornamenti significativi. Le versioni da 100 CV e 136 CV sono state rinominate in HYBRID 110 CV e HYBRID 145 CV, rispettivamente. Questo cambiamento non è dovuto a modifiche nella mappatura del motore, ma piuttosto all’inclusione della potenza del motore elettrico, che contribuisce con 9 CV in più. Questi miglioramenti rendono la gamma mild hybrid più potente e performante, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più attento all’efficienza energetica.

Conclusione

Con queste novità, la Peugeot 208 si conferma un’ottima scelta per chi cerca un’auto elettrica o mild hybrid. La combinazione di maggiore autonomia, funzionalità innovative e potenza migliorata la rende un’opzione interessante nel panorama automobilistico attuale.