La Peugeot 308 GT Castagna è una perla rara! Sebbene la Carrozzeria Castagna Milano non sia particolarmente conosciuta in Italia, alcuni di voi avranno già visto le immagini delle sue ultime preparazioni, spesso basate su Fiat 500 o Mini. Questa settimana, alla Settimana del Design di Milano, ha affrontato uno dei modelli francesi più popolari in assoluto.

Si tratta dell’ultima generazione della Peugeot 308, con motore ibrido ricaricabile (180 o 225 CV, non è specificato) e nella versione top di gamma GT.

Peugeot 308 GT Castagna: un “omaggio al verde”

Il carrozziere afferma di aver voluto rendere un “omaggio al verde”. E più precisamente al colore Verde Olivina che Peugeot ha evidenziato nelle sue comunicazioni ufficiali su questo modello e che è l’unico colore offerto di serie su questa nuova opera della compatta francese.

In realtà, non ci sono molti cambiamenti all’esterno. Solo i passaruota posteriori, i pannelli paraurti, la parte inferiore del paraurti anteriore e la parte inferiore della fascia luminosa posteriore sono impreziositi da un colore verde chiaro che contrasta nettamente con il colore principale. Il risultato ricorda il “taglio netto” che Peugeot ha offerto come opzione qualche anno fa sulla 308 GTI.

Nell’abitacolo, la trasformazione è molto più visibile. Ovviamente ci sono molte sfumature di verde. I rivestimenti dei montanti anteriori, il rivestimento del tetto e la plancia sono tutti rivestiti in pelle scamosciata verde. Anche i pannelli delle porte sono rivestiti di questo colore. Tuttavia, per fare la differenza, il carrozziere ha deciso di utilizzare pelle marrone in due diverse tonalità: chiara sui pannelli delle porte e sulla parte inferiore della console centrale, e scura e invecchiata sul mozzo del volante e sui lati dei sedili.

Sebbene l’aspetto sia più lussuoso, non è detto che gli interni di questa Peugeot 308 riscuotano unanimi consensi. Cosa ne pensate?