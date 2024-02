Dodge Durango 2023: design, motori, prestazioni

La Dodge Durango soddisfa la maggior parte delle esigenze di una famiglia in crescita e lo fa con un senso di robustezza che richiama i tempi delle grandi muscle car V8. È disponibile con un V-8 Hemi da 5,7 litri, mentre il V-6 da 3,6 litri è di serie, e offre una capacità di traino tra le più competitive della categoria, oltre a tre file di sedili e ampi comfort.

Dodge Durango 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Le novità

La Durango riceve alcuni piccoli aggiornamenti per il modello 2023, tra cui quattro nuove opzioni di colore esterno: Frostbite, Night Moves, Red Oxide e Triple Nickel, che portano a otto il numero totale di tinte disponibili. I sedili anteriori riscaldati sono ora di serie per l’intera gamma Durango e l’avviso di collisione in avanti è ora disponibile sui modelli base SXT.

Motore, trasmissione e prestazioni

Il V-8 da 360 CV opzionale della Durango offre un notevole aumento della capacità di traino, mentre il motore V-6 da 295 CV e il cambio automatico a otto rapporti sono l’accoppiata più efficiente. Naturalmente, il risparmio di carburante della Durango non è superiore a quello dei suoi rivali a quattro cilindri, ma il compromesso con il più divertente V-8 e con la sua robusta capacità di traino potrebbe valere la pena per alcuni acquirenti.

Interni, comfort e carico

Ogni produttore utilizza una combinazione di materiali che vanno dall’economico all’alta qualità, ma alcuni design, come quello della Durango, sono meglio realizzati di altri. I progettisti hanno dato priorità all’ergonomia, alla qualità dei materiali e al comfort generale, ma altre rivali offrono più spazio per i passeggeri della seconda e terza fila. Il guidatore si trova di fronte a una serie di indicatori con colori rossi e bianchi su sfondo nero.

Il volante è dotato di una spessa corona rivestita in pelle e di eleganti finiture in metallo. Le palette del cambio montate dietro il volante si azionano con un clic soddisfacente.

