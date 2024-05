Perchè il pedale della frizione rimane abbassato? Vediamo le possibili cause e cosa fare per prevenire ulteriori problemi.

Perchè il pedale della frizione rimane abbassato? Se il pedale della frizione non funziona correttamente, è importante farlo controllare. Anche se il pedale si blocca solo a volte o rallenta, potrebbe essere il segno di un problema che richiede una rapida riparazione.

La frizione che si blocca o funziona lentamente è un importante segnale di allarme. Se lo ignorate, potreste rischiare un guasto alla frizione o trasformare un piccolo problema in uno più grande.

Cosa fa la frizione?

Per cambiare marcia, la frizione disinnesta il motore per il breve tempo necessario a far coincidere esattamente le velocità (rpm). Il suo meccanismo chiave è una piastra di pressione ad alto attrito che normalmente viene premuta strettamente contro il volano per trasmettere la potenza del motore.

Quando è innestata, la piastra di pressione della frizione si allontana leggermente, consentendo al motore di funzionare indipendentemente dalla velocità della trasmissione e degli pneumatici.

Perchè il pedale della frizione rimane abbassato?

Il pedale della frizione è collegato al suo sistema operativo tramite un cavo. Se il cavo si allunga, perde parte della tensione necessaria per funzionare. Se il cavo si rompe, la frizione perde il collegamento e può rimanere abbassata e non riuscire a sollevarsi del tutto.

La maggior parte dei veicoli oggi utilizza un sistema idraulico simile a quello dei freni e del servosterzo. Potrebbe essere necessario del liquido in questo sistema.

In alternativa, potrebbe esserci un problema nel sistema di leveraggi o di cilindri.

Cosa fare per la frizione che si blocca?

Grazie alle numerose parti in movimento, le frizioni necessitano di manutenzione periodica per evitare grossi problemi e aumentare la durata del veicolo. Se la frizione si blocca, rivolgetevi subito a un professionista!

Per alcuni veicoli, l’inceppamento può comportare la riparazione o la regolazione del cavo della frizione. I problemi idraulici possono comportare la sostituzione delle guarnizioni o dei cilindri master e/o slave. Altre riparazioni comuni includono il rifacimento o la sostituzione del volano.

Per ottenere la massima affidabilità e durata, spesso è meglio sostituire tutti i componenti insieme. Un “intervento sulla frizione” comprende in genere la sostituzione dello spingidisco, del disco e dei cuscinetti (di stacco, pilota e/o di lancio). In alcuni casi può essere più economico sostituire l’intero gruppo, anche se si tratta di un lavoro di una giornata intera.

