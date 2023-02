Come pulire il motore dell’auto sporco di olio: soluzioni efficaci

Come pulire il motore dell’auto sporco di olio? Come qualsiasi altra macchina, anche il motore e il vano motore dell’auto devono essere puliti affinché l’auto funzioni come se fosse appena uscita dall’autosalone. Di seguito sono riportati i passaggi da seguire per la pulizia del motore e del vano motore dell’auto.

Come pulire il motore dell’auto sporco di olio

Fase 1: preparazione del motore per la pulizia

Cercate di rimuovere eventuali detriti intrappolati nella griglia, nel cofano o nelle aperture di ventilazione. Se avete accesso all’aria compressa, il lavoro è veloce; se non c’è un accesso facile, non tanto. Tutto ciò che serve, comunque, è una piccola spazzola manuale per svolgere il lavoro. Dopo aver rimosso i detriti, è il momento di preparare il motore a bagnarsi.

Coprite i sensori, i cavi esposti, lo spinterogeno e le aperture delle candele. I sacchetti di plastica funzionano bene per questo lavoro e hanno bisogno di un po’ di nastro adesivo o di elastici per rimanere al loro posto. Non si tratta di rendere il motore impermeabile, ma solo di evitare che la maggior parte dell’acqua inzuppi questi elementi. In realtà, molto probabilmente il motore è già impermeabile di fabbrica: i sacchetti sono una precauzione in più.

Fase 2: sciogliere il grasso accumulato

Si tratta di un’operazione che non richiede sforzi! Avviate l’auto e lasciatela girare per 5-10 minuti. In questo modo si sciolgono il grasso e l’olio accumulati e altre cose rimaste attaccate al motore. Inoltre, un motore caldo funziona bene con i prodotti sgrassanti.

Fase 3: Applicazione dello sgrassatore per motori

Assicuratevi di acquistare un detergente a base di acqua o agrumi.

I prodotti a base di petrolio funzionano rapidamente, ma sono anche aggressivi e degradano i tubi di gomma e le guarnizioni. Applicate lo sgrassatore dal basso verso l’alto in modo che, mentre lavorate alla pulizia del motore, lo sgrassatore non vi coli addosso.

Inoltre, tenete presente che se spruzzate troppo lo sgrassatore, questo rimuoverà la cera dai parafanghi. Copriteli o spruzzate con molta cautela per evitare di dover rifare la ceratura. Dopo aver applicato lo sgrassatore, lavate i parafanghi con un tubo se non sono stati protetti. Altre aree da lavare sono il cofano e la griglia.

Se il motore dell’auto è pulito, lasciate agire lo sgrassatore per circa tre minuti. Per i motori molto sporchi sono necessari cinque minuti affinché lo sgrassatore possa sciogliere tutto. Per depositi moderati o leggeri, non è necessario usare una spazzola manuale. Per i depositi pesanti, utilizzare una spazzola per parti (a manico lungo) in modo da poter raggiungere facilmente tutte le parti del motore.

Quando si usa la spazzola, utilizzare un po’ di soluzione di lavaggio per auto, in modo che l’agitazione della spazzola aiuti a rimuovere lo sporco pesante prima di innaffiare il motore.

Fase 4: Come lavare il motore dell’auto

Una volta terminato il tempo di utilizzo dello sgrassatore, è necessario innaffiare il motore. È meglio non usare un ugello ad alta pressione, perché potrebbe danneggiare i collegamenti elettrici anche se li avete coperti. Va bene un normale tubo da giardino con un ugello regolabile impostato su “stream”.

Fase 5: asciugatura del motore

Il calore del motore lo aiuta ad asciugarsi rapidamente. Non lasciare mai che il motore si asciughi all’aria mentre si macchia. Invece, dopo aver lasciato asciugare il motore per qualche minuto, strofinatelo con un panno in microfibra pulito.

Suggerimento – Dopo aver asciugato il motore, spruzzatelo con un detergente per motori di marca. Eliminate l’eventuale protettivo in eccesso e lucidate fino a ottenere una lucentezza da salone.

LEGGI ANCHE: