Un mercato in difficoltà

Negli ultimi anni, il mercato delle auto elettriche ha mostrato segni di stagnazione, con un calo significativo delle immatricolazioni nel 2024. Secondo i dati forniti dall’Unrae, le vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) nei 27 Paesi dell’Unione Europea sono diminuite del -5,9%. Questo dato è particolarmente preoccupante, considerando che la transizione ecologica è una priorità per il continente, con obiettivi ambiziosi come il divieto di vendita di veicoli a combustione interna a partire dal 2035.

Alcuni Stati membri hanno registrato risultati migliori, come la Spagna e la Danimarca, che hanno visto un incremento delle immatricolazioni. Tuttavia, la situazione generale è allarmante e richiede un intervento deciso per stimolare la domanda di auto elettriche.

Il piano di incentivi della Commissione Europea

In risposta a questa crisi, la Commissione Europea sta valutando un piano di incentivi paneuropei per il 2025. Questo piano mira a sostituire i sussidi nazionali, che in molti casi sono stati ridimensionati o eliminati. Teresa Ribera, vicepresidente esecutivo della Commissione, ha sottolineato l’importanza di un approccio coordinato a livello continentale per facilitare l’adozione di misure efficaci.

Il piano prevede diverse opzioni, tra cui contributi a fondo perduto, sconti sui listini e sgravi fiscali. Tuttavia, è fondamentale che questi incentivi siano progettati con attenzione, tenendo conto delle capacità produttive attuali dei marchi europei e della necessità di evitare che i sussidi finiscano nelle mani delle case automobilistiche cinesi, la cui presenza nel mercato sta crescendo rapidamente.

Le sfide da affrontare

La sfida principale per l’Unione Europea sarà quella di trovare un equilibrio tra la necessità di accelerare l’elettrificazione del parco auto e la capacità dei produttori di soddisfare la domanda. Attualmente, molti marchi europei faticano a fornire un numero sufficiente di veicoli elettrici di qualità. Pertanto, è cruciale che il piano di incentivi non solo stimoli la domanda, ma anche la produzione di veicoli elettrici.

Inoltre, la Commissione dovrà garantire che le misure adottate siano conformi alle regole del WTO, evitando pratiche che possano essere interpretate come protezionismo. Solo così sarà possibile rilanciare un mercato in difficoltà e contribuire alla transizione ecologica del continente.