La casa giapponese Nissan ha appena presentato la Pixo la sua prima citycar 100% elettrica pensata per il mercato europeo. Il modello nasce dalla collaborazione consolidata con Renault, condividendo la piattaforma AmpR Small della Twingo E-Tech e partendo dallo stesso impianto di assemblaggio di Novo Mesto, in Slovenia. Nonostante le radici comuni, la Pixo si distingue per un design firmato Nissan, una personalità luminosa ispirata ai pixel e una dotazione tecnologica che la pone al di sopra della concorrenza nel segmento A.

Specifiche tecniche e prestazioni

Con una lunghezza di 3,796 mm una larghezza di 1,790 mm e un passo di 2,492 mm, la Pixo è una vera micro-città su quattro ruote, ideale per le strade strette dei centri urbani. Il propulsore elettrico da 80 CV (60 kW) spinge il peso di 1,285 kg da 0 a 100 km/h in circa 12 secondi, garantendo una risposta immediata in traffico. La batteria al litio-ferro-fosfato da 27,5 kWh promette un’autonomia dichiarata di 259 km nel ciclo misto, con un consumo medio di 12,4 kWh/100 km.

Ricarica veloce e opzioni di ricarica

Il punto di forza della Pixo è la ricarica rapida DC da 50 kW inclusa di serie su tutti gli allestimenti. Grazie a questa potenza, la batteria si ricarica dal 15% all’80% in soli 28 minuti su una colonnina rapida. In più, è disponibile la ricarica in AC a 11 kW per un utilizzo domestico più comodo, che consente di raggiungere una carica completa in circa 2 ore e mezza. La funzione One Pedal completa l’offerta, permettendo di accelerare e frenare con un unico pedale per una guida ancora più efficiente.

Tecnologia a bordo: Gemini AI e riconoscimento facciale

All’interno, la Pixo introduce per la prima volta in un segmento A il sistema di intelligenza artificiale Gemini sviluppato da Google. L’assistente vocale, attivo in 16 lingue, gestisce navigazione, intrattenimento, streaming musicale e controlli del veicolo tramite comandi naturali. Gemini apprende le preferenze del conducente grazie alla cronologia delle conversazioni, offrendo un’esperienza sempre più personalizzata. Un’ulteriore innovazione è il riconoscimento facciale integrato con l’app MyNissan: il veicolo identifica il guidatore e attiva automaticamente le impostazioni di guida, climatizzazione e preferenze multimediali.

Sicurezza e assistenza alla guida

La dotazione di serie comprende cruise control adattivo con funzione stop-&-go avviso di superamento involontario della corsia e parcheggio assistito a mani libere. Questi sistemi, combinati con la modalità One Pedard rendono la guida in città più sicura e meno stressante, soprattutto durante le manovre in spazi ristretti.

Design, spazio interno e prezzo

Esteticamente, la Pixo sfoggia un frontale sorridente con elementi luminosi a “pixel” e fari posteriori che incorporano piccoli smile, un omaggio allo stile giovanile del brand. All’interno, il cruscotto digitale da 7 pollici e lo schermo infotainment da 10 pollici offrono un’interfaccia moderna, mentre i sedili posteriori indipendenti e scorrevoli aumentano la versatilità. Il bagagliaio raggiunge i 356 litri (fino a 1,221 litri con i sedili abbattuti) e include un vano nascosto da 50 litri per i cavi di ricarica. I prezzi saranno comunicati entro fine anno, ma le prime voci indicano un valore di partenza intorno ai 18.000 € rendendola competitiva nel segmento delle citycar elettriche.