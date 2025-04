Il progetto Polestar 0: un’auto senza emissioni

Polestar, il noto produttore di auto elettriche, ha recentemente pubblicato il suo quarto report annuale di sostenibilità, rivelando progressi significativi nel suo ambizioso progetto denominato “Polestar 0”. Questo progetto ha come obiettivo la realizzazione di un’auto completamente priva di emissioni di gas serra entro il 2030, un traguardo che si propone di raggiungere senza ricorrere a compensazioni o crediti di carbonio. L’azienda sta investendo risorse considerevoli per garantire che ogni fase della produzione, dalla creazione alla consegna, sia completamente sostenibile.

La Mission 0 House: un centro di ricerca innovativo

Per supportare il progetto Polestar 0, l’azienda ha annunciato la creazione della “Mission 0 House” a Goteborg. Questo nuovo centro di ricerca, co-finanziato e co-gestito con partner industriali e istituzioni pubbliche, sarà dedicato all’innovazione e allo sviluppo di soluzioni per eliminare le emissioni di gas serra. Una volta completato, ospiterà ricercatori e ingegneri impegnati nella creazione di materiali e processi produttivi sostenibili, con l’obiettivo di garantire che le auto abbiano un impatto zero durante l’intero ciclo di vita, dalla produzione fino alla rottamazione.

Collaborazioni strategiche per un futuro sostenibile

Il progetto Polestar 0 non sarebbe possibile senza la collaborazione di numerosi partner industriali e accademici. Tra i nomi di spicco ci sono LG Chem, Nokian Tyres, Stena Aluminium e ZF, che lavoreranno insieme a Polestar per sviluppare materiali innovativi e processi produttivi sostenibili. Grazie a queste alleanze, Polestar ha già ridotto del 25% l’impronta di carbonio per ogni veicolo venduto, un risultato ottenuto attraverso l’uso crescente di alluminio a basse emissioni e l’adozione di elettricità proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili.

Impegni futuri e tracciabilità dei materiali

Nel 2024, Polestar ha aderito all’Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), estendendo la tracciabilità dei materiali a rischio e includendo il monitoraggio del manganese. L’azienda sta anche lavorando per aumentare la quota di contenuto riciclato nei suoi veicoli, con la Polestar 4 che attualmente è composta dal 10% di materiali riciclati. Michael Lohscheller, CEO di Polestar, ha dichiarato: “Polestar ha dimostrato che è possibile disaccoppiare la crescita dall’impatto climatico. Puntiamo a continuare a ridurre le emissioni mentre aumentiamo le vendite.” Questo approccio innovativo non solo migliora la sostenibilità, ma posiziona Polestar come leader nel settore automobilistico elettrico.