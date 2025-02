Polestar: una strategia di espansione in Italia

Polestar, il marchio svedese di auto elettriche premium, sta compiendo un passo significativo nella sua strategia di espansione in Italia. Con l’apertura di tre nuovi showroom, l’azienda mira a consolidare la propria presenza nel mercato nazionale, affiancandosi ai già esistenti spazi di Milano e Roma. Questa mossa non solo rappresenta un ampliamento della rete fisica, ma segna anche un cambiamento strategico importante per il brand, che è stato pioniere nella vendita di auto online in Europa.

Nuove sedi in città chiave

Le nuove aperture si trovano in città strategiche: Padova, Torino e Modena. In particolare, a Padova, il nuovo showroom sarà inaugurato nella prima metà del secondo semestre del 2025, offrendo un servizio completo ai clienti della regione. A Torino, il partner Gino Spa, attivo come agente ufficiale dal primo ottobre 2024, avrà un Polestar Space dedicato alla gamma del brand, operativo a partire da marzo 2025. Infine, a Modena, il temporary showroom di Motorsclub srl è già attivo e disponibile per test-drive, mentre lo showroom definitivo è diventato operativo nelle ultime settimane.

Un impegno verso il cliente

Dimitris Chanazoglou, Managing Director di Polestar, ha dichiarato che queste aperture rappresentano un passo importante nella crescita del marchio in Italia. Con l’introduzione di nuovi modelli come Polestar 4, un SUV coupé ad alte prestazioni, e Polestar 3, il primo SUV del marchio, Polestar offre ora una gamma completa di veicoli elettrici. Chanazoglou ha sottolineato l’importanza di una maggiore presenza sul territorio per garantire un’esperienza premium ai clienti, affermando che sempre più persone potranno apprezzare i valori del marchio.

Prospettive future e nuovi modelli

Il consolidamento di Polestar in Italia avviene in un momento cruciale per l’azienda, che prevede di lanciare la Polestar 5, una berlina elettrica con potenze fino a quasi 900 CV, entro il 2025. Inoltre, tra i modelli più attesi c’è la Polestar 7, un crossover di segmento C, previsto per il 2027. Queste novità non solo arricchiranno l’offerta del marchio, ma contribuiranno anche a rafforzare la sua posizione nel mercato delle auto elettriche, sempre più competitivo e in crescita.